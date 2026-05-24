ضبط سائق تعدى على شقيق زوجته وهدده في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وتهديده بإلحاق الأذى به وأسرته بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجارى تبلغ لقسم شرطة الحوامدية بالجيزة من القائم على النشر عامل – مقيم بدائرة القسم بتضرره من زوج شقيقته لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام ماسورة حديدية وإحداث إصابته لخلافات عائلية بينهما.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه سائق – مقيم بذات الدائرة، وبحوزته الماسورة الحديدية فى التعدى ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لذات الخلافات، وإتهم الشاكى بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.