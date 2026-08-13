قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة : 3 وفيات و17 مصابا في حادث مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة
بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة
تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد
حبس البلوجر دهب أشرف و3 آخرين في واقعة ضرب سيدة وطفلين بالمقطم
عبدالعاطي : نستهدف رفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار
وزير الخارجية: العلاقات مع تركيا تستند على أسس راسخة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى
شائعات إخوانية.. مصدر أمنى ينفي اعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة
وزير خارجية تركيا عن محمد صلاح مع طرابزون : نتابع ونشاهد النجم المصري
وزير خارجية تركيا: القاهرة وأنقرة سوف تسهمان في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة
محمد صلاح يترقب الظهور الأول مع طرابزون سبور.. موعد مباراة قاسم باشا والقنوات الناقلة
النيابة تنتقل لمعاينة حريق داخل مول ارابيلا
مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حريق داخل مول أرابيلا بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار: تذليل التحديات أمام الشركات الصينية العاملة في مصر

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للجنة المصرية الصينية لترويج الأعمال والاستثمار، بحضور السفير لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، ومشاركة ممثلي عدد من الشركات والجهات المعنية من الجانبين.

وأكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن انعقاد اللجنة يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين، وفتح قنوات مباشرة للحوار مع مجتمع الأعمال الصيني، بما يسهم في التعرف على التحديات التي تواجه الشركات والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ودعم خططها للتوسع في السوق المصرية.

3366 شركة صينية تعمل في مصر

وأشار إلى أن عدد الشركات الصينية المستثمرة في مصر يبلغ نحو 3366 شركة ، وتعمل في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الغزل والنسيج والمنسوجات والملابس الجاهزة، والألواح الشمسية والصناعات الكيماوية، وتصنيع السيارات والخدمات اللوجستية.

وأوضح الدكتور محمد عوض أن الهيئة أنشأت وحدة للاستثمارات الصينية، تتولى متابعة احتياجات الشركات والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتذليل العقبات التي تواجهها والوصول إلى حلول عملية وسريعة، مؤكدًا أن الهيئة تضع تيسير أعمال المستثمرين والاستماع المباشر إلى مطالبهم ضمن أولوياتها.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلي10شركات صينية أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه أعمالهم في مصر، إلى جانب عدد من المقترحات، حيث ناقش ممثلو الجهات الحكومية المعنية الموضوعات المطروحة للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

من جانبه، أكد السفير لياو لي تشيانج أهمية استمرار الحوار المباشر بين الجانبين، مشيدًا بجهود الهيئة في دعم الشركات الصينية وتوفير قنوات للتواصل معها، ومؤكدًا أن اللجنة تمثل آلية مهمة للتعرف على احتياجات المستثمرين والتعامل مع التحديات التي تواجههم.

وأعرب السفير عن تطلعه إلى أن تسهم نتائج أعمال اللجنة في تيسير توسعات الشركات الصينية القائمة، وتشجيع المزيد من المستثمرين على الاستفادة من الفرص المتاحة في مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

وأكد الدكتور محمد عوض أن الهيئة ستظل شريكًا داعمًا للشركات الصينية، مع استمرار متابعة الموضوعات التي طرحتها الشركات والتنسيق بشأنها مع الجهات الحكومية المختصة، بما يسهم في تيسير أعمالها ودعم مزيد من الاستثمارات الصينية في مصر.

هيئة الاستثمار مصر الصين رئيس هيئة الاستثمار العلاقات الاقتصادية السوق المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب مفقود

مكافأة 2 مليون جنيه.. منشور للعثور على كلبة يُثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

المتهمين

بعد 13 سنة.. الأمن يكشف حقيقة صور أشخاص يحملون أسلحة نارية في قنا

يوسف بلعمري

موقف الأهلي من رفع اسم يوسف بلعمري من قائمة الفريق بعد الإصابة

بيزيرا

خبير لوائح يفجر مفاجأة جديدة في أزمة بيزيرا مع الزمالك

عماد النحاس

أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد

حسام حسن

حقيقة طلب حسام حسن تغيير بعض أفراد الجهاز الفني في منتخب مصر

ترشيحاتنا

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع التراجع

المغرب

المغرب يحتضن لأول مرة نصف نهائي «PFL أفريقيا» للفنون القتالية المختلطة

حادث الدواويس

السعودية تعزي مصر في ضحايا حادث الدواويس بالإسماعيلية

بالصور

أسباب صحية وراء رائحة الجسم والفم الكريهة.. حيل بسيطة لاكتشافها

أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين.. وصفة سهلة وسريعة بمكونات من البيت

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين

بإطلالة صيفية ناعمة.. المطربة ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

آدم البنا

آدم البنا يطرح أول ألبوماته الغنائية "في مدينتك"

إسلام زكي

إسلام زكي يطرح «ماشي بغني».. بداية جديدة لمشروعه الغنائي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد