خلص على عمه بسبب بيضة فرخة.. استئناف مندوب بولاق على السجن المؤبد 9 يوليو

حددت محكمة مستأنف جنايات الجيزة جلسة 9 يوليو المقبل، أولى جلسات استئناف "مندوب مبيعات" على حكم إدانته بالسجن المؤبد، في واقعة اتهامه بقتل عمه ذبحًا بسكين، لوجود خلاف بينهما على سرقة "بيضة فرخة" في منزل العائلة ببولاق الدكرور.

وأدانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، في 20 أبريل 2026، "عماد" (مندوب مبيعات)، بالسجن المؤبد في واقعة اتهامه بقتل عمه (والد زوجته) طعنًا وذبحًا بسكين، إثر خلاف داخل دائرتهما في منزل العائلة بسبب سرقة "بيضة فراخ" في بولاق الدكرور.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 307 لسنة 2026 جنايات بولاق الدكرور، للمتهم "عماد س" (مندوب مبيعات)، تهمة ضرب المجني عليه “إبراهيم. ع” عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، على إثر خلاف نشب بينهما في اليوم الحادي والعشرين من نوفمبر عام 2025 بدائرة قسم بولاق الدكرور.

وذكرت النيابة العامة، وفق أوراق الدعوى، أن المتهم استشاط غضبًا، واستل سلاحًا أبيض "سكينًا"، وانقض على المجني عليه بطعنة في عنقه، بما يُخلّ بصلة القرابة بينهما، مُحدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثمان "إبراهيم. ع"، تبين أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بالعنق إصابة طعنية حيوية حديثة نتيجة الطعن بجسم صلب ذي حافة حادة وطرف مدبب أيا كان نوعه، وهي جائزة الحدوث من السكين أو السلاح المُحرز.

وذكر التقرير أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بالرأس إصابة قطعية حيوية حديثة نتيجة المصادمة بجسم صلب ذي حافة حادة، وهي جائزة الحدوث بأي من السكين أو الأداة المشار إليها، وهي بسيطة وغير كافية في حد ذاتها لإحداث الوفاة، وتعزى الوفاة إلى الإصابة الطعنية النافذة بالعنق ومضاعفاتها.