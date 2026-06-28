انفجار كابل كهرباء ضخم وانقطاع الكهرباء في مناطق بترسا والعمرانية

سادت حالة من الذعر بين أهالي منطقتي ترسا والعمرانية بمحافظة الجيزة، عقب سماع دوي انفجار ضخم، ما دفع العديد من المواطنين إلى التساؤل عن مصدر الصوت.

وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الانفجار يعود إلى انفجار كابل كهرباء بمنطقة المحولات، دون ورود بلاغات بوقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وانتقلت الأجهزة المعنية وفرق الطوارئ إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط منطقة المحولات، وبدأت أعمال الفحص والتأمين للتعامل مع آثار الانفجار ومنع وقوع أي مخاطر إضافية.

وتواصل الجهات المختصة أعمالها لإصلاح العطل وإعادة الوضع إلى طبيعته، فيما يجري الوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى انفجار الكابل.