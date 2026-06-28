بسبب قطعة أرض .. مشاجرة وإطلاق نار في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وإطلاق أعيرة نارية بسوهاج.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجارى تبلغ لمركز شرطة أخميم بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (5 أشخاص "2 منهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة")، وطرف ثان: (5 أشخاص "4 منهم مصابين بجروح وكسور متفرقة"وتم حجز 3 منهم بإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم) ، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج ، لخلافات حول شراء قطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالسب والضرب مما أدى لحدوث إصابتهم.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وضُبط بحوزتهم (بندقية آلية – طبنجة – 2 عصا خشبية)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





