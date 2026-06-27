حقيقة مصرع طبيبة الغربية قبل زفافها .. الداخلية تكشف مفاجأة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات خبر تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعى تضمن مصرع طبيبة من أعلى سطح منزلها قبل أيام من زفافها بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 يونيو الجارى تبلغ لمركز شرطة المحلة بالغربية من (أحد الأشخاص ، حفيده - مقيمان بدائرة المركز) بأنه حال تواجد حفيدة الأول وشقيقة الثانى "المعنية بالخبر" (حاصلة على دبلوم تجارة - مقيمة بذات دائرة المركز) أعلى سطح مسكنها إختل توازنها وسقطت أرضاً وحدوث إصابتها "بجرح بالرأس" مما أدى لوفاتها.

وبإستدعاء أهلية المتوفاة (شقيقها ، والدتها ، زوجة عمها) وبسؤالهم نفوا البيانات المتداولة بالمواقع الإخبارية بشأن كون المتوفاة طبيبة، أو وفاتها قبل أيام من زفافها حيث أنها كانت متزوجة من (عامل - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) وإنفصلت عنه عام 2024 وأنجبت منه طفل "سن 4"، ولم يتهموا أو يشتبهوا فى أحد بإحداث وفاتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونيةفى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.