مصرع طبيبة امتياز من أعلى منزلها قبل أيام من زفافها بالمحلة

شهدت قرية البنوان بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل وفاة طبيبة امتياز عشرينية خريجة جامعة طنطا قبل فرحها بأسبوع أثر سقوطها من أعلي سطح منزلها نتيجة إختلال توزانها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بدفن الجثة بمعرفة أهلها .

تفاصيل الحادث



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث وفاة فتاة في أوائل في العقد الثالث من عمرها وسقوطها من أعلي سطح منزلها نتيجة إختلال توزانها بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى المحلة العام.

نقل الضحية

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك صور للفتاة الضحية وسط الدعوات لها بالرحمة والمغفرة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.