بسبب ركنة دراجة نارية .. القبض على عاملين بجراج تعديا على شخص بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتعدى على المواطنين بالضرب بإستخدام الأسلحة البيضاء وفرض إتاوات مقابل إنتظار السيارات دون وجه حق بأحد الشوارع بمنطقة الوايلى بالقاهرة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 22/ الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (القائم على النشر "مصاب بجرح بالوجه" - مقيم بمحافظة القليوبية)، وطرف ثان: (عاملان بساحة إنتظار سيارات تابعة لإحدى الشركات "أحدهما مصاب بجرح بالرأس" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الوايلى)، لخلافات بينهم لقيام الطرف الثانى بمنع الأول من ركن دراجته النارية داخل الساحة المُشار إليها، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.