لغز غامض .. الأمن يفحص سقوط جثة فتاة من شرفة بكومبوند شهير بأكتوبر وضبط شابين كانا برفقتها

تحولت لحظات الهدوء داخل كمبوند شهير بمدينة 6 أكتوبر إلى حالة من الاستنفار، بعدما دوى خبر سقوط سيدة من شرفة إحدى الشقق السكنية، لتسقط جثة هامدة وسط حالة من الذهول بين السكان، بينما بدأت الأجهزة الأمنية رحلة البحث عن حقيقة ما جرى.

البداية كانت ببلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة، يفيد بسقوط سيدة من بلكونة شقة داخل الكمبوند. وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، حيث تبين العثور على جثمان السيدة أسفل العقار.

وخلال الفحص الأولي، تبين أن السيدة كانت داخل الشقة برفقة شابين قبل دقائق من سقوطها، ما دفع رجال المباحث إلى ضبطهما واقتيادهما لسماع أقوالهما، في محاولة لكشف ما إذا كانت الوفاة نتيجة حادث عرضي، أو تخلصت من حياتها، أو أن هناك شبهة جنائية وراء الواقعة.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط العقار، بينما بدأ فريق البحث الجنائي في تفريغ كاميرات المراقبة، ومناقشة شهود العيان، وجمع الأدلة للوقوف على ملابسات الحادث.

ونُقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف الحقيقة الكاملة، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحريات وتقارير الأدلة الفنية.