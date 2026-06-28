رايحين ينقذوا مريض.. إصابة طاقم إسعاف بعد سقوط سيارتهم في ترعة البرمبل بأطفيح.. صور

أُصيب أفراد طاقم سيارة إسعاف، اليوم، إثر سقوط السيارة داخل ترعة البرمبل بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك أثناء توجههم لتنفيذ مهمة إنسانية لنقل أحد المرضى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا يفيد بسقوط سيارة إسعاف داخل ترعة بقرية البرمبل، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ إلى محل الواقعة.

وبالفحص، تبين أن سيارة الإسعاف انحرفت عن الطريق وسقطت داخل الترعة، ما أسفر عن إصابة أفراد الطاقم بإصابات متفرقة، وتم انتشالهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتجري الأجهزة المختصة معاينة موقع الحادث، والاستماع إلى أقوال المصابين، للوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان أسباب سقوط سيارة الإسعاف أثناء توجهها لأداء واجبها في نقل أحد المرضى.