حطمت واجهة سوبر ماركت والبحث عن ضحايا.. انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب على ملاكي بحدائق الأهرام|صور

شهدت البوابة الأولى بحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، حادثًا مروعًا بعدما انقلبت سيارة نقل محملة بالطوب، لتسقط حمولتها فوق سيارة ملاكي وتصطدم بواجهة أحد محال السوبر ماركت، وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالطوب في منطقة البوابة الأولى بحدائق الأهرام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص الأولي، تبين أن السيارة النقل انقلبت على سيارة ملاكي، كما اصطدمت بواجهة سوبر ماركت، ما تسبب في تلفيات بالمكان، فيما تجري الأجهزة المختصة أعمال الفحص للتأكد من وجود مصابين أو ضحايا أسفل الأنقاض أو داخل السيارة الملاكي.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحادث، وبدأت جهود رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، فيما يواصل رجال المباحث جمع التحريات وسماع أقوال الشهود للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.