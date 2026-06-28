رئيس نادي القضاة: سنضع مصلحة الوطن والقضاء فوق كل اعتبار

أكد الرئيس الجديد لنادي قضاة مصر المستشار محمد رفعت جبر، حرصه على أن يظل النادي مظلة جامعة للقضاة، يعمل من أجل الجميع دون استثناء أو إقصاء، واضعا مصلحة الوطن والقضاء فوق كل اعتبار، والتعاون بروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء بخدمات النادي وتعزيز دوره في دعم القضاة والدفاع عن حقوقهم.

جاء ذلك في بيان وجهه المستشار محمد رفعت جبر إلى جموع القضاة، أعرب فيه عن تقديره اختيارهم له رئيسا لنادي قضاة مصر، قائلا: "إنني اعتبر هذه الثقة تكليفا قبل أن تكون تشريفا، ومسئولية جسيمة قبل أن تكون منصبا".

وأضاف: "اليوم أصبحت أحمل على عاتقي أمانتكم جميعا، وأتحدث بلسانكم، وأسعى لتحقيق تطلعاتكم، وأعاهد الله ثم أعاهدكم، أن تظل قضاياكم وهمومكم ومصالحكم في صدارة أولوياتي، وأن نبذل كل جهد مخلص للدفاع عنها والعمل على تحقيقها خلال المرحلة المقبلة".

وشدد المستشار رفعت جبر على أن نادي قضاة مصر سيظل دائما بيت القضاة جميعا، ويجمع الصفوف ولا يفرقها ويوحد الكلمة ولا يشتتها، وأنه سيعمل من أجل جميع القضاة وتحقيق مصالحهم، مشيرا إلى أن لكل عضو في النادي الحق في إبداء رأيه والمشاركة بمشورته لأن النادي ليس ملكا لأحد بعينه وإنما هو بيت الجميع، وفي إطار شراكة في حمل الأمانة وخدمة القضاء والدفاع عن مصالحهم.

وقال: "إن المرحلة المقبلة تتطلب منا جميعا نبذ الخلافات، والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء بخدمات النادي، وتعزيز دوره في دعم القضاء والدفاع عن حقوق القضاة، بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق، كما أشدد على أن استقلال القضاء سيظل مبدأ راسخا وثابتا لا نحيد عنه، وأن نادي القضاة سيبقى سندا لكل ما يعزز رسالة العدالة ويصون كرامة القاضي ويحفظ هيبة القضاء ويرسخ سيادة القانون".

وأضاف: "وانطلاقا من مسئولياتنا الوطنية فأنني أؤكد أن مصلحة الوطن تعلو فوق كل اعتبار، وأن جميع المطالب التي نادينا بها لم تكن إلا من أجل الوطن والمواطن، وبما يكفل تعزيز مكانة القضاء المصري ورفعته واستقلاله، وأجدد العهد بأن أبذل كل ما في وسعي لأن يظل النادي بيتا جامعا لكل قاض، ومنبرا للدفاع عن استقلال القضاء وصون كرامة رجاله، وحصنا للحقوق والحريات، وركنا أصيلا من أركان دولة القانون".

يذكر أن انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة مصر، كانت قد أجريت أول أمس الجمعة، حيث شارك أكثر من 7 آلاف قاض في الانتخابات لاختيار رئيس جديد للنادي و 16 عضوا لمجلس الإدارة، بعد انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة القديم.