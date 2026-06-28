بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن إمتحانات الثانوية العامة | تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع درجة الاستعداد بكافة قطاعات الوزارة، وفي مقدمتها هيئة الإسعاف المصرية، لتنفيذ خطة متكاملة لتأمين امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي (2025/2026)، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخطة بدأت اعتباراً من 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 16 يوليو 2026، بالتزامن مع مواعيد الامتحانات، بهدف ضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة داخل أو حول لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، وحماية صحة وسلامة الطلاب.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن الهيئة وضعت خطة تشغيلية شاملة تعتمد على الانتشار الميداني المكثف، حيث تم الدفع بنحو 1214 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل لتغطية ما يقرب من 2000 لجنة امتحانية بمختلف المحافظات.

وأشار إلى أن جميع السيارات خضعت لمراجعات فنية وطبية دقيقة، شملت التأكد من جاهزية الأجهزة الطبية والمستلزمات والأكسجين، مع انعقاد غرفة الأزمات والكوارث على مدار الساعة بربط مباشر مع غرف عمليات الوزارة والجهات المعنية، وتصنيف بلاغات الثانوية العامة ضمن الأولوية.

تفعيل منظومة الإزاحات الإسعافية

وأضاف رئيس هيئة الإسعاف، أن الخطة تشمل تفعيل منظومة الإزاحات الإسعافية بين المحافظات لتقديم دعم فوري عند الحاجة، مؤكداً أن تنفيذ خطة تأمين الامتحانات لن يؤثر على الخدمات الإسعافية المعتادة للمواطنين، بما في ذلك نقل الحالات الحرجة وخدمات مشروع «رعايات مصر».

وفي ختام البيان، ناشدت الوزارة أولياء الأمور والطلاب بالتعاون مع الفرق الإسعافية وعدم التزاحم أمام اللجان لتسهيل حركة سيارات الإسعاف، مؤكدة أن الخط الساخن (123) يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات والاستجابة الفورية.