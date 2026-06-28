وزير الصحة يشهد انطلاق ماراثون «تبرعك حياة» احتفاءً باليوم العالمي للتبرع بالدم | صور

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، انطلاق ماراثون «تبرعك حياة» احتفالاً باليوم العالمي للتبرع بالدم، مؤكداً أن التبرع بالدم رسالة أمل وحياة لكل مريض ينتظر فرصة جديدة للحياة، وأن إنقاذ حياة إنسان يُعد أسمى صور العمل الإنساني.

وقال الوزير إن تنظيم هذه الحملة الإنسانية من خلال فعالية رياضية مجتمعية يؤكد أن الرياضة ليست وسيلة لتعزيز الصحة فحسب، بل منصة مثالية لنشر قيم العطاء والتطوع والمسؤولية المجتمعية، داعياً كل مواطن ينطبق عليه شروط التبرع إلى المشاركة الفعالة في الحملة.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن الماراثون يأتي ضمن استعدادات وزارة الصحة والسكان لإطلاق الحملة القومية «تبرعك حياة»، التي تهدف إلى نشر ثقافة التبرع الطوعي المنتظم بالدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميته، ودعم مخزون الدم الآمن في المستشفيات وبنوك الدم على مستوى الجمهورية، لتلبية احتياجات المرضى وإنقاذ المزيد من الأرواح.

ماراثون «تبرعك حياة»

وأكد الوزير أن الحملة تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة الوقاية وتوفير خدمات صحية آمنة ومستدامة، مشدداً على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدم ومشتقاته مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

ماراثون «تبرعك حياة»

تطوير خدمات نقل الدم

وشدد على استمرار الوزارة في تطوير خدمات نقل الدم وتعزيز كفاءة بنوك الدم لضمان مخزون استراتيجي آمن، موجهاً الشكر لشركاء النجاح في تنظيم الحدث، وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة، ومنظمة الصحة العالمية، ومؤسسة شريان العطاء، والهلال الأحمر المصري، وكافة المشاركين الذين جسدوا روح التطوع المتجذرة في المجتمع المصري.

وفي ختام كلمته، قال الدكتور خالد عبدالغفار: «كل وحدة دم قد تمنح مريضاً فرصة جديدة للحياة، فلنجعل من «تبرعك حياة» رسالة نؤمن بها وسلوكاً نمارسه باستمرار، لأن التبرع بالدم أسمى صور التكافل الإنساني».

ماراثون «تبرعك حياة»

ومن جانبه، أكد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أهمية التبرع الطوعي المنتظم بالدم لضمان إمدادات آمنة ومستدامة، خاصة أن مشتقات الدم عنصر أساسي في علاج العديد من الأمراض.

كما أشار الدكتور عمرو الحداد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، إلى أن الماراثون يجمع بين ممارسة الرياضة وتعزيز قيم التضامن والتكافل المجتمعي.

وبدوره، وجه الدكتور محسن الألفي، رئيس جمعية شريان العطاء، الشكر للوزير على دعمه المتواصل، مشيراً إلى أن الجمعية تعد الأولى في مصر المتخصصة في المتبرعين المنتظمين بالدم.

ماراثون «تبرعك حياة»

وشهدت الاحتفالية تكريم المتبرعين الدائمين بالدم، حيث سلمت الدكتورة فاطمة شومان، رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم، شهادات التقدير لعطائهم المستمر ودورهم في تعزيز ثقافة التبرع المنتظم.