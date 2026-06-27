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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: وزارة الصحة شكلت لجنة للتفتيش على مستشفى عين شمس العام وحل مشكلاتها

أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب
أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب
فريدة محمد

 توجه النائب أشرف مرزوق لفتح تحقيق عاجل وحل مشكلات مستشفي عين شمس، واستجابت وزارة الصحة في تنظيم حملة للتفتيش على المستشفى وحل ما بها من مشكلات ، حيث تخدم المستشفى ما يزيد عن بضع ملايين مواطن يقطنون ثلاثة أحياء رئيسية بمحافظة القاهرة .


وقال مرزوق إنه يستهدف ضمان تقديم خدمات على أعلى مستوى للمرضى، واستبدال الأجهزة الطبية المتهالكة، بأجهزة جديدة، وحل أزمة نقص الإمكانيات لدى بعض الأقسام التى تخدم آلاف المرضى يوميا.


ووجه النائب أشرف مرزوق، مذكرة إلى وزارة الصحة طالب  فيها بسرعة دعم المستشفى وتوفير الدعم المادى لها، والتى بدورها وعدت بتوفير كافة أوجه الدعم للمستشفى كى تكون مؤهلة لخدمة المصريين وتقديم خدمة تليق بالمواطن في الجمهورية الجديدة.


وأشار النائب أشرف مرزوق، إلى أنه مستمر في التواصل مع كافة المؤسسات المعنية لدعم مستشفى عين شمس العام، وسيواصل جولاته الميدانية من أجل خدمة أهالى دائرته والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها في أسرع وقت.

أشرف مرزوق مستشفي عين شمس عين شمس تفتيش مشكلات مستشفى عين شمس

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