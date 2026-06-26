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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنجاز عالمي جديد لجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

حققت جامعة عين شمس طفرة علمية جديدة في مجال النشر الدولي، حيث أعلن بنك المعرفة المصري (EKB) رسميًا عن اختيار "مجلة كلية التربية في العلوم الإنسانية والأدبية" (ذات الرقم المعياري الدولي ISSN 2356-9964) الصادرة عن الكلية، لإدراجها ضمن الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية (ARCI).

​وقد تضمن هذا الإعلان إتاحة كافة أعداد المجلة الصادرة حتى عام 2025 بشكل كامل ورسمي عبر منصة "كلاريفيت - شبكة العلوم" (Clarivate's Web of Science) الشهيرة عالميًا، مع استمرار العمل الجاري حاليًا لرفع وتضمين الأعداد والبحوث الجديدة تباعًا على المنصة، لضمان استدامة التواجد الدولي للمحتوى الأكاديمي المتميز الذي تقدمه الجامعة.

​ويعكس هذا الإدراج الدولي التزام إدارة الجامعة والكلية بأعلى معايير الجودة العلمية وتحكيم البحوث، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الرؤية الدولية ورفع تصنيف جامعة عين شمس وكلية التربية في المحافل الأكاديمية العالمية، وإتاحة الإنتاج الفكري العربي للباحثين حول العالم، علاوة على زيادة الاستشهادات المرجعية من خلال تمكين الباحثين من اقتباس ومطالعة الأبحاث التربوية والإنسانية الرصينة المنشورة بالمجلة عبر قاعدة بيانات عالمية موثوقة، ودعم التحول الرقمي الأكاديمي عبر الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية بين بنك المعرفة المصري ومنصة "كلاريفيت" لتدويل المجلات العلمية المصرية.

​وبهذه المناسبة، توجهت إدارة الكلية بخالص التهنئة والتقدير لهيئة تحرير المجلة، ولجميع الباحثين والعلماء الذين ساهموا بإنتاجهم العلمي المتميز في صعود المجلة إلى هذه المكانة الدولية المرموقة، مؤكدةً على استمرار تقديم كل الدعم والرعاية لمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي تحت مظلة قيادة الجامعة الحكيمة.

جامعة عين شمس النشر الدولي مجلة كلية التربية

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