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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجلة حوليات العلوم الزراعية تحافظ على تصنيف Q1 لجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

في تأكيد جديد على المكانة البحثية المرموقة لجامعة عين شمس وقدرتها على المنافسة الدولية في مجال النشر العلمي، حافظت مجلة حوليات العلوم الزراعية (Annals of Agricultural Sciences) الصادرة عن كلية الزراعة بالجامعة على تصنيفها ضمن الفئة الأولى Q1 عالميا للعام الخامس على التوالي وفقًا لمؤشرات Clarivate – Web of Science، كما واصلت تميزها للعام الثامن على التوالي ضمن الفئة الأولى Q1 وفقا لتصنيفات Scopus، بما يعكس قوة الإنتاج العلمي للجامعة وتنامي تأثيرها الأكاديمي عالميا.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادا لجهود جامعة عين شمس في دعم منظومة البحث العلمي وتعزيز جودة النشر الدولي، بما يسهم في ترسيخ مكانتها بين الجامعات الرائدة إقليميا وعالميًا، ويدعم حضورها المتنامي في مختلف التصنيفات والمؤشرات الدولية.

وشهدت المجلة تقدمًا ملحوظا في مؤشرات الأداء البحثي، حيث ارتفع معامل التأثير (Impact Factor) وفقا لتصنيف Clarivate من 3.2 عام 2024 إلى 4.3 عام 2025، وهو ما يعكس تزايد معدلات الاستشهاد بالأبحاث المنشورة بها واتساع نطاق تأثيرها العلمي على المستوى الدولي.
كما حافظت المجلة على تصنيف Q1 للعام الثامن على التوالي وفقا لمؤشر SJR الصادر عن Scimago Journal & Country Rank استنادًا إلى بيانات Scopus، مسجلة 0.763 مقارنة بـ 0.620 في العام السابق، كما ارتفع مؤشر CiteScore إلى 8.2 مقابل 8.0 العام الماضي، فيما ارتفع H-Index إلى 60 مقارنة بـ 55، وهو ما يؤكد النمو المستمر في جودة وتأثير الأبحاث المنشورة بالمجلة.

وتعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية جامعة عين شمس في دعم المجلات العلمية الصادرة عنها وتطويرها وفق المعايير الدولية، بما يعزز من قدرة الباحثين على نشر أبحاثهم في أوعية علمية رفيعة المستوى، ويسهم في رفع معدلات التأثير والاستشهاد العلمي للجامعة عالميا.

وتُعد مجلة حوليات العلوم الزراعية واحدة من أعرق الدوريات العلمية المتخصصة في مصر والمنطقة العربية، حيث تأسست عام 1956 واستمرت في الصدور بانتظام على مدار ما يقرب من سبعة عقود، لتصبح منصة بحثية دولية تستقطب الباحثين من مختلف دول العالم، وتسهم في نشر المعرفة العلمية وتبادل الخبرات في المجالات الزراعية المتقدمة.

ويأتي هذا الإنجاز في ظل رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور ولاء عبد الغني عميد كلية الزراعة، والأستاذة الدكتورة منى زايد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور علي عبد العزيز رئيس تحرير المجلة، والأستاذ الدكتور هاني سمير عثمان نائب رئيس التحرير.
وتغطي المجلة مجموعة واسعة من التخصصات الزراعية الحيوية، تشمل علوم المحاصيل والإنتاج الحيواني وعلوم الأغذية والبساتين وعلوم النبات وعلوم التربة، بما يجعلها إحدى المنصات العلمية الرائدة التي تدعم البحث والابتكار وتسهم في تعزيز الدور الدولي لجامعة عين شمس وترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية وبحثية مؤثرة على الساحة العالمية.

جامعة عين شمس النشر العلمي مجال النشر العلمي مجلة حوليات العلوم

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