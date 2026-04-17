اعتماد مستشفى عين شمس التخصصي بالعبور دوليًا بمعايير GAHAR

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، منح الاعتماد الكامل لـ"مستشفى جامعة عين شمس التخصصي بالعبور" لمدة ثلاث سنوات، وذلك وفقًا لمعايير GAHAR المعتمدة دوليًا من المنظمة الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua).

ويأتي هذا الاعتماد تتويجًا لنجاح المستشفى في استيفاء كافة متطلبات الجودة ومعايير الاعتماد، بما يؤكد التزامها بتطبيق أحدث الممارسات العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز منظومة سلامة المرضى وفق أعلى المستويات المهنية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، أن هذا الإنجاز يمثل محطة فارقة في مسيرة تطوير الخدمات الطبية بالجامعة، ويعكس رؤية استراتيجية واضحة ترتكز على تبني معايير الجودة العالمية كأحد أهم محاور التميز المؤسسي.

وأشار إلى أن حصول المستشفى على هذا الاعتماد الدولي يعزز من مكانة جامعة عين شمس كصرح أكاديمي وطبي رائد، قادر على تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة وفق أحدث النظم العالمية، بما يسهم في دعم منظومة الرعاية الصحية في مصر.

كما توجه رئيس الجامعة بخالص التهنئة إلى إدارة مستشفى عين شمس التخصصي بالعبور برئاسة الدكتور محمد محمود ذكى وكافة الفرق الطبية والإدارية، مشيدًا بجهودهم المخلصة التي أثمرت هذا الإنجاز المتميز، ومؤكدًا أن ما تحقق يُعد نموذجًا يحتذى به في الالتزام بمعايير الجودة والعمل بروح الفريق.

وأضاف أن هذا النجاح يجسد ثمرة التعاون المثمر بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والقطاع الجامعي، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في تطوير بنيتها الطبية وتعزيز ثقافة الجودة كنهج مستدام قائم على التحسين المستمر والابتكار.