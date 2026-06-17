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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحكومة توافق على إنشاء مكتب بريد جديد في عين شمس.. و«اتصالات النواب» توصي بسرعة التنفيذ

مكتب بريد
مكتب بريد
فريدة محمد

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بإنشاء مكتب بريد نموذجي في حى عين شمس بمحافظة القاهرة، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة القومية للبريد، بهدف توفير الخدمات البريدية للمواطنين والتيسير عليهم وتخفيف الأعباء عنهم، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت اللجنة ضرورة الإسراع في تنفيذ إنشاء مكتب البريد في منطقة عين شمس حرصاً على توفير الخدمات البريدية للأهالي وتخفيف الأعباء عنهم، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، ومنع التكدس والازدحام في مكاتب البريد الأخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بحضور نائب رئيس الهيئة القومية للبريد، ورئيس حي عين شمس، بناءً على طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف مرزوق، والذي يتعلق بسرعة تنفيذ أعمال إنشاء مكتب بريد نموذجي جديد بديلًا عن مكتب البريد الذي تمت إزالته بمنطقة مساكن عين شمس بمحافظة القاهرة، مع دراسة تخصيص مساحة تقدر بنحو 300 متر من قطعة الأرض الواقعة بناصية شارع حسونة مع المحور الجديد بجوار مجمع الخدمات، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من الخدمات البريدية والمالية والحكومية.

واستعرض النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، وقال إن منطقة عين شمس تعد من المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وتضم أكثر من 3.5 مليون نسمة، وهو عدد كبير جدا وانفجار سكاني كبير يضغط على الخدمات والمرافق.

وأضاف أن المواطنين يعتمدون على الخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للبريد، سواء فيما يتعلق بصرف المعاشات أو خدمات الشمول المالي والتحويلات المالية وسداد المدفوعات الحكومية والخدمات الرقمية المختلفة، ومنذ إزالة مكتب البريد القائم بالمنطقة، أصبح المواطنون مضطرون إلى التوجه لمكاتب بريد أخرى تقع على مسافات طويلة، الأمر الذي يضاعف من معاناة كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة ويفاقم الأعباء على الأهالي.

وأكد مرزوق أن إنشاء مكتب بريد نموذجي سيخدم المنطقة بالكامل، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده المنطقة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إليه من مختلف التجمعات السكنية المجاورة، مطالباً بوضع جدول زمني محدد لإنشاء مكتب البريد الجديد، بما يضمن عودة الخدمة إلى أهالي مساكن عين شمس والمناطق المجاورة لها في الحي في أقرب وقت ممكن لتحفيف معاناة المواطنين، داعياً إلى إدراج المشروع ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة للهيئة القومية للبريد والانتهاء من إجراءات التصميم والتنفيذ وفق جدول زمني محدد ومعلن.

وشهد الاجتماع تحفظ نائب رئيس الهيئة القومية للبريد على فكرة إنشاء مكتب بريد جديد بسبب صعوبة توفير المكان والأرض، وتدخل محمد محجوب سالم - رئيس حي عين شمس.

وأكد وجود مبنى مكون من خمس طوابق يمكن استغلاله في إنشاء مكتب البريد، وهو ما دفع ممثل الهيئة للموافقة على طلب النائب أشرف مرزوق بإنشاء مكتب بريد نموذجي، لتصدر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توصيتها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب مكتب بريد نموذجي حى عين شمس الهيئة القومية للبريد الخدمات البريدية

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