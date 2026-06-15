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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اتصالات النواب: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج للتعاون العربي وركيزة أساسية لاستقرار المنطقة

النائب محمود حسين طاهر
النائب محمود حسين طاهر
حسن رضوان

أكد محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مصر ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتؤكد حرص القيادتين على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.


وأشار محمود حسين طاهر، في بيان، إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا فريدًا للشراكة العربية القائمة على الثقة والاحترام المتبادل ووحدة المصير، لافتًا إلى أن الروابط بين القاهرة وأبوظبي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

توحيد الرؤى العربية وتعزيز العمل المشترك


وأوضح وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية تشهده المنطقة، في ظل التحديات والمتغيرات الإقليمية المتسارعة، وهو ما يعكس إدراك القيادتين لأهمية توحيد الرؤى العربية وتعزيز العمل المشترك للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وحماية مصالح شعوبها.


وثمّن النائب محمود حسين طاهر تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أمن دولة الإمارات ودول الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، معتبرًا أن هذا الموقف يجسد ثوابت السياسة المصرية الداعمة لأمن العرب ورفض أي تهديد يستهدف استقرارهم أو سلامة أراضيهم.


وأشاد بالتوافق المصري الإماراتي بشأن دعم الحلول السلمية للأزمات الإقليمية، والعمل على خفض التوترات وتهيئة المناخ المناسب للتنمية والبناء، مؤكدًا أن المنطقة بحاجة إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية بما يحقق الأمن والاستقرار ويحافظ على مقدرات الشعوب.


واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الإماراتية ستظل ركيزة أساسية للعمل العربي المشترك، ونموذجًا ناجحًا للتعاون والتكامل بين الدول العربية، بما يسهم في مواجهة التحديات الراهنة ويدعم جهود التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.

النائب محمود حسين طاهر مجلس النواب تكنولوجيا المعلومات

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