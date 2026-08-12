قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقة الحصول على منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية والأوراق المطلوبة 2026
يبدأ بعد 9 أيام .. جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026
بالخطأ.. مقتل إيراني وهندي على يد مصري في الكويت
إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انهيار منزل بأسيوط
تفاصيل جلسة حسين لبيب مع عبدالله السعيد بعد أنباء فسخ التعاقد
90 شهابا في الساعة.. "البرشاويات" تزين سماء مصر الليلة حتى فجر غد
بسبب خلافات الجيرة.. مقـ.ـتل رجل وإصابة ابن شقيقه
الداخلية تكشف حقيقة تعدى شخص على زوجته والاستيلاء على المنقولات الزوجية بالإسماعيلية
سموتريتش يعلن بدء عملية هدم 26 مبنى عربيًا
بعد الارتفاع.. تراجع مفاجئ للدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
منظمة دولية: تسرب نفطي من ناقلة جانحة يقترب من سواحل عُمان
القبض على المتهم بالتعدي على شخص ونجله بسلاح أبيض بدمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جنوب سيناء على خريطة السياحة الرياضية.. تعاون حكومي لتطوير المنشآت ودعم الشباب

محافظ جنوب سيناء خلال لقاء وزير الشباب والرياضة
محافظ جنوب سيناء خلال لقاء وزير الشباب والرياضة
ايمن محمد

بحث جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، مع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة، ودعم وتطوير المنظومة الشبابية والرياضية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات والمشروعات الهادفة إلى استكمال تطوير المنشآت الرياضية والشبابية، وتوسيع نطاق المبادرات والأنشطة الموجهة لشباب المحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء خالص تقديره للوزير، مشيدًا باهتمام وزارة الشباب والرياضة المستمر بالمحافظة، وحرصها على دعم المنشآت الشبابية والرياضية وتطويرها، وتعزيز البرامج والمبادرات التي تستهدف شباب جنوب سيناء، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين لتعظيم الاستفادة من المقومات المتميزة التي تتمتع بها المحافظة في المجالات الرياضية والشبابية والسياحية.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع محافظة جنوب سيناء، في ضوء ما تمتلكه من مقومات طبيعية وسياحية ورياضية تؤهلها لتكون وجهة متميزة لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية، مشددًا على أهمية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنشآت والمشروعات الرياضية والشبابية القائمة بالمحافظة، بما يسهم في دعم الحركة الرياضية وتنشيط السياحة الرياضية.

وتناول اللقاء بحث سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من المدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ، بما في ذلك الخدمات والأنشطة الاستثمارية بها، إلى جانب مناقشة أوجه الاستفادة من معسكر رأس سدر، والعمل على استثمار مضمار الهجن في استضافة البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة، بما يعزز مكانة جنوب سيناء على خريطة الفعاليات الرياضية والسياحية.

كما ناقش الجانبان تخصيص أماكن مناسبة لتنفيذ مشروع الساحات الشعبية، مع تحديد الكتل السكانية والمناطق الأكثر احتياجًا إليها، بما يضمن وصول الخدمات والأنشطة الرياضية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، ويوفر مساحات ملائمة لممارسة الرياضة واكتشاف المواهب وتنمية قدرات النشء والشباب.

وتطرق اللقاء كذلك إلى سبل التنسيق المشترك لتنشيط السياحة الرياضية بالمحافظة، والاستفادة من الإمكانات والمنشآت المتاحة في استضافة والفعاليات الرياضية المختلفة، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التكامل بين التنمية الرياضية والسياحية، ويعظم الاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية التي تتميز بها جنوب سيناء.

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ جنوب سيناء أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة خلال المرحلة المقبلة، والعمل على الإسراع في استكمال وتطوير المنشآت الرياضية والشبابية، والتوسع في المبادرات والأنشطة الموجهة للشباب، إلى جانب استثمار المقومات السياحية والرياضية للمحافظة في جذب المزيد من الفعاليات والبطولات، بما يخدم أبناء جنوب سيناء ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

جنوب سيناء المحافظ وزير الشباب والرياضة منشآت رياضية مطالب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق عضو مجلس النواب

على يد حفيدته .. مصرع الحاج ضياء درويش شقيق عضو مجلس النواب بالمرج بطلق ناري

طائرات مسيرة

تصعيد خطير في ليبيا .. الدفاعات الجوية تتصدّى لمُسيّرات تستهدف معسكر 77 بالزاوية

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

شيكو بانزا

نجم الزمالك السابق يُفجّر مفاجأة بشأن «شيكو بانزا»

عبد الله السعيد

إيهاب المصري يُهاجم عبدالله السعيد: بيدوّر على مصلحته وعمره ما كان له انتماء

عبد الله السعيد

بعد إغراءات الدوري المصري .. عبدالله السعيد يحسم موقفه من الاستمرار في الملاعب

صلاح والسعيد

هو إنت مش لاقي تاكل؟.. رسالة غير متوقعة من محمد صلاح إلى عبدالله السعيد

أسعار الدولار

أسعار الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 12-8-2026

ترشيحاتنا

منتخب ناشئات السلة

منتخب ناشئات السلة يواجه أوغندا في ربع نهائي بطولة الأفروباسكت

أشرف داري

مفاجأة في الأهلي| استمرار أشرف داري يُفشل صفقة لاعب وسط أجنبي.. وكوكا يعود لمركزه

عبدالله السعيد

جلسة جديدة بين الزمالك ووكيل عبدالله السعيد لحسم مصير اللاعب

بالصور

من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

5 أسباب وراء اهتزاز السيارة أثناء السير.. كيف تكتشف العطل وتحافظ على سيارتك؟

اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير

بعد حقنة تخسيس.. وفاة طالبة مصرية في بريطانيا والتحقيقات تكشف مفاجأة..ماذا حدث لها

وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد