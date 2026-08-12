جنوب سيناء على خريطة السياحة الرياضية.. تعاون حكومي لتطوير المنشآت ودعم الشباب

بحث جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، مع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة، ودعم وتطوير المنظومة الشبابية والرياضية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات والمشروعات الهادفة إلى استكمال تطوير المنشآت الرياضية والشبابية، وتوسيع نطاق المبادرات والأنشطة الموجهة لشباب المحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء خالص تقديره للوزير، مشيدًا باهتمام وزارة الشباب والرياضة المستمر بالمحافظة، وحرصها على دعم المنشآت الشبابية والرياضية وتطويرها، وتعزيز البرامج والمبادرات التي تستهدف شباب جنوب سيناء، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين لتعظيم الاستفادة من المقومات المتميزة التي تتمتع بها المحافظة في المجالات الرياضية والشبابية والسياحية.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع محافظة جنوب سيناء، في ضوء ما تمتلكه من مقومات طبيعية وسياحية ورياضية تؤهلها لتكون وجهة متميزة لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية، مشددًا على أهمية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنشآت والمشروعات الرياضية والشبابية القائمة بالمحافظة، بما يسهم في دعم الحركة الرياضية وتنشيط السياحة الرياضية.

وتناول اللقاء بحث سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من المدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ، بما في ذلك الخدمات والأنشطة الاستثمارية بها، إلى جانب مناقشة أوجه الاستفادة من معسكر رأس سدر، والعمل على استثمار مضمار الهجن في استضافة البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة، بما يعزز مكانة جنوب سيناء على خريطة الفعاليات الرياضية والسياحية.

كما ناقش الجانبان تخصيص أماكن مناسبة لتنفيذ مشروع الساحات الشعبية، مع تحديد الكتل السكانية والمناطق الأكثر احتياجًا إليها، بما يضمن وصول الخدمات والأنشطة الرياضية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، ويوفر مساحات ملائمة لممارسة الرياضة واكتشاف المواهب وتنمية قدرات النشء والشباب.

وتطرق اللقاء كذلك إلى سبل التنسيق المشترك لتنشيط السياحة الرياضية بالمحافظة، والاستفادة من الإمكانات والمنشآت المتاحة في استضافة والفعاليات الرياضية المختلفة، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التكامل بين التنمية الرياضية والسياحية، ويعظم الاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية التي تتميز بها جنوب سيناء.

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ جنوب سيناء أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة خلال المرحلة المقبلة، والعمل على الإسراع في استكمال وتطوير المنشآت الرياضية والشبابية، والتوسع في المبادرات والأنشطة الموجهة للشباب، إلى جانب استثمار المقومات السياحية والرياضية للمحافظة في جذب المزيد من الفعاليات والبطولات، بما يخدم أبناء جنوب سيناء ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.