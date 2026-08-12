قادة القوات البرية الكورية الجنوبية والأمريكية يبحثان تعزيز الوضع الدفاعي المشترك

بحث رئيس أركان القوات البرية الكوري الجنوبي الجنرال "كيم جيو-ها" مع القائم بأعمال رئيس أركان القوات البرية الأمريكي كريستوفر لانيف، في سول، سبل تعزيز الوضع الدفاعي المشترك بين البلدين وتوسيع نطاق التبادلات العسكرية بين الجانبين.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين كوريين جنوبيين، أن القائدين ناقشا كذلك، في وقت سابق، توسيع التعاون الثنائي استنادًا إلى وضع دفاعي مشترك «راسخ»، وفقًا لما أعلنته القوات البرية الكورية الجنوبية.

وأشار المسؤولان إلى أن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد ساهم في إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية والاستقرار في المنطقة.

كما ناقش رئيسا الأركان سبل تعزيز قابلية التشغيل البيني خلال التدريبات المشتركة وتوسيع نطاق التبادل في قطاعي اللوجستيات والدعم.

وقال "كيم": نأمل في توسيع نطاق تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن التقنيات العسكرية المتطورة، بما في ذلك أنظمة العمل المشترك بين المركبات المأهولة وغير المأهولة والذكاء الاصطناعي، بالاستفادة من الخبرة المبتكرة للجيش الأمريكي.

وتعهد رئيس أركان القوات البرية الكوري الجنوبي بتوطيد التحالف الثنائي مع الولايات المتحدة من خلال مختلف أشكال التبادل والتعاون، بما في ذلك الاجتماع المقرر عقده بين الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي في نوفمبر.