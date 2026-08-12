خلي بالكم من المعجزات.. تحذير الأنبا رافائيل من باب يستخدمه الشيطان

قال نيافة الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، إن الناس ماينفعش تفضل تجري ورا المعجزات، لأن المعجزات موجودة فعلًا، لكن ممكن تكون من أخطر الوسائل اللي يستخدمها الشيطان عشان يضلل الناس ويبعدهم عن الإيمان السليم.

وأضاف إن الإنسان مش محتاج يفضل مستني معجزة عشان يقوى إيمانه، لكن الأهم إنه يكون فاهم عقيدته، وعايش مع ربنا، وملتزم بالصلاة والتناول وقراءة الإنجيل.

وأوضح إن أحيانًا بعض الناس اللي عندهم ضعف في المعرفة الروحية والعقائدية ممكن يعتمدوا على حكايات المعجزات عشان يجذبوا الناس، والناس تفرح وتتأثر، لكن المشكلة إن ده ممكن يخلي الشخص يفضل مستني المعجزة طول الوقت بدل ما يبني علاقته بربنا على الإيمان والفهم.

وأكد الأنبا رافائيل إن الإنسان لو اتربى على محبة ربنا وفهم العقيدة والحياة في التقوى، وقتها لو حصلت معجزة فعلًا هيقبلها كعمل من أعمال الله، لكن مش هتكون هي أساس إيمانه، وبالتالي حتى لو ماحصلتش المعجزة مش هيتزعزع إيمانه.