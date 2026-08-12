وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لإمدادات النفط العالمية مع استمرار اضطرابات الشرق الأوسط

أكدت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الأربعاء، ان إمدادات النفط العالمية ستتراجع بمقدار 4.3 مليون برميل يوميًا، أو نحو 4%، خلال العام الجاري؛ في ظل تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط وهو ما يهدد بدفع سوق النفط العالمية إلى عجز أعمق في الإمدادات.

وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري لسوق النفط، الصادر «مع استمرار صعوبة التوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز ومرور السفن دون عوائق عبر مضيق باب المندب، خفضنا مجددًا تقديراتنا للإمدادات خلال الفترة المتبقية من العام».

وتتجاوز توقعات انخفاض الإمدادات البالغة 4.3 مليون برميل يوميًا تقديرات الوكالة في تقرير يوليو، والتي توقعت انخفاضًا قدره 3.7 مليون برميل يوميًا.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التراجع إلى وصول إجمالي الإمدادات العالمية إلى 102.02 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى تتوقعه الوكالة الدولية للطاقة للإمدادات خلال العام الجاري.