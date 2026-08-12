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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل شخص وإنقاذ 172 آخرين إثر اندلاع حريق في عبارة إندونيسية

مقتل شخص وإنقاذ 172 آخرين إثر اندلاع حريق في عبارة إندونيسية
مقتل شخص وإنقاذ 172 آخرين إثر اندلاع حريق في عبارة إندونيسية
أ ش أ

 أعلنت السلطات الإندونيسية مقتل شخص وإنقاذ 172 آخرين بعد اندلاع حريق في عبارة قادمة من جزيرة بالي السياحية، بينما تتواصل عمليات البحث عن أي ركاب مفقودين آخرين.

وقالت السلطات إن الحريق اندلع اليوم الأربعاء في عبارة ركاب في المياه الواقعة قبالة سواحل جزيرة لومبوك، بمقاطعة نوسا تينجارا الغربية الإندونيسية، بحسب وكالة أنباء /أنتارا/ الإندونيسية.

وقال محمد هاريادي، رئيس وكالة الإنقاذ المحلية، إن العبّارة "بوتري ياسمين" كانت تبحر من بالي إلى جزيرة لومبوك المجاورة عندما اندلع الحريق.

وأضاف أن من بين الناجين أستراليا واحدا، والباقون إندونيسيون. وقد تم إجلاؤهم إلى موانئ في بالي ولومبوك باستخدام عدة سفن.

وأُعلن عن نشر أكثر من 200 فرد لدعم عملية الإنقاذ، بينما استمر البحث عن أي ركاب مفقودين محتملين.

ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحرق على متن العبارة الإندونيسية.

السلطات الإندونيسية اندلاع حريق في عبارة جزيرة بالي السياحية عمليات البحث عن أي ركاب مفقودين

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