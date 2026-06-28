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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة تتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة من داخل لجان دمنهور

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من لجان دمنهور للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء وانتظام.

وخلال تفقدها لجنة مدرسة دمنهور الثانوية العسكرية، تابعت المحافظ انتظام سير الامتحانات بالمدرسة، والتي تضم 22 لجنة فرعية تستقبل 428 طالب.

كما تفقدت لجنة مدرسة الشهيد أحمد بهجت مناع، والتي تضم 23 لجنة فرعية تستقبل 451 طالبة.

ويؤدي اليوم الطلاب امتحاناتهم في مادة اللغة العربية للشعبة العامة، في أول أيام امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع، حيث انطلقت الامتحانات يوم الأحد 21 يونيو الجاري، وتستمر حتى 16 يوليو المقبل.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أنه سبق انطلاق الامتحانات نهو جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، بما يضمن انتظام سير الامتحانات.

وأوضحت أن المحافظة تضم 113 لجنة موزعة على 18 إدارة تعليمية، تستقبل 48 ألفًا و720 طالبًا وطالبة منهم 8173 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و36950 طالبًا وطالبة بشعبة علمي علوم، و3426 طالبًا وطالبة بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 168 طالبًا وطالبة بالنظام القديم يؤدون الامتحانات داخل 20 لجنة، و14 طالبًا وطالبة من المكفوفين بلجنة إدارة بندر دمنهور التعليمية.

وأكدت محافظ البحيرة أنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش 41 استراحة للمراقبين والملاحظين، تضم 23 استراحة للرجال بطاقة استيعابية تبلغ 615 سريرًا، و18 استراحة للسيدات بطاقة 264 سريرًا، مع توفير جميع التجهيزات والخدمات اللازمة.

كما تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة وسرعة التعامل مع أية مستجدات.

وكذا تم التنسيق مع مديرية أمن البحيرة وإدارة المرور والوحدات المحلية لتأمين اللجان، وتنظيم الحركة المرورية، ورفع الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة، ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية، وسلامة التوصيلات الكهربائية، والتأكد من جاهزية وسائل الإطفاء.

كما تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وهيئة التأمين الصحي ومرفق الإسعاف لتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، وسيارة إسعاف مجهزة بكل إدارة تعليمية، فضلًا عن توفير مصادر بديلة للكهرباء بمقار اللجان والكنترولات، بما يضمن سرعة التعامل مع أيه حالات طارئة.



 

البحيرة محافظ البحيرة جاكلين عاذر ثانوية العامة

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