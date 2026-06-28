القبض على طرفى مشاجرة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص وآخرين بالتعدى عليه وشقيقه بالضرب بإستخدام الأسلحة البيضاء وإحداث إصابتهما بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 31/ مايو المنقضى تبلغ لمركز شرطة بدر بالبحيرة بنشوب مشاجرة بين كل من طرف أول ( القائم على النشر – شقيقه – نجل خالهما "أحدهما مصاب بجروح وكدمات متفرقة" ) طرف ثانى (أحد الأشخاص ، وشقيقه " أحدهما مصاب بجروح وكدمات متفرقة") ، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب لخلافات بينهم حول الجيرة .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق .





