قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"متركبة بالفوتوشوب".. حقيقة صورة امتحان عربي الثانوية العامة المتداولة من السيارة
رعب في إسرائيل.. حوادث عنف متفرقة تسفر عن مقتل 4 أشخاص خلال 12 ساعة
إبراهيم حسن: منتخب مصر يتدرب عصرا استعدادا لمواجهة أستراليا ويسافر الأربعاء
لحظة فارقة فى تاريخ مصر المعاصر.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو
محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.45%
الجيش الباكستاني: مقتل و إصابة 4 مسلحين إثر إحباط هجوم استهدف معسكرا في كراتشي
مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-6-2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة
"لصق السماعات بالتيشيرتات والمناديل والأكواب الحرارية"..أحدث أساليب غشاشي الثانوية العامة
عشت معاك حكايات.. تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا ساهرا في المنصورة
ضبط 3 سماعات بحوزة فتيات قبل دخولهن لجان الثانوية العامة بقنا
وزير الصحة يشهد انطلاق ماراثون «تبرعك حياة» احتفاءً باليوم العالمي للتبرع بالدم | صور
خلال تفقده لجان الثانوية العامة..محافظ شمال سيناء: حريصون على توفير المناخ الملائم للطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لحظة فارقة فى تاريخ مصر المعاصر.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

وزير الداخلية
وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية"، برقية تهنئة للرئيس/عبد الفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية" - بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.


 

جاء بها :

بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة .. يسرنى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة.. راجياً المولى عز وجل أن يُكلل مسيرتكم المعطاءة بالمزيد من التوفيق .

جسدت تلك الذكرى الخالدة لحظة فارقة فى ظرف دقيق من تاريخ مصر المعاصر .. أعلن فيها الشعب بإرادته الحرة .. عن تمسكه بهويته وإلتف فى إصطفاف وطنى أبهر العالم .. لتصويب مسار الدولة والحفاظ على مقدراتها .. لقد شكلت تلك الثورة الشعبية نقطة تحول حاسمة .. أعادت ترسيخ دعائم الإستقرار .. وفتحت آفاقاً رحبة نحو التنمية والبناء .. وستبقى على مر الزمان شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود .. وإننا فى وزارة الداخلية إذ نستحضر دلالات هذه المناسبة الوطنية .. لنؤكد عزمنا على مواصلة التفانى فى الأداء .. والإخلاص فى العطاء .. دعماً لمسيرة الوطن خلف قيادتكم الحكيمة.

حفظ الله مصرنا الغالية وأدام عليها بفضله نعمة الأمن والإستقرار أمة واحدة تتكاتف من أجل البناء ومنارة تهدى البشرية سُبل السلام.

وكل عـــام وسيــادتــكم بخـــــير ،،،



 

وزير الداخلية ثورة 30 يونيو الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم حسن

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن أزمة هيثم حسن داخل معسكر منتخب مصر

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

بيض

ارتفاع مفاجئ في سعر كرتونة البيض بالأسواق

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

جانب من الحادث

لغز غامض .. الأمن يفحص سقوط جثة فتاة من شرفة بكومبوند شهير بأكتوبر وضبط شابين كانا برفقتها

الذهب

280 جنيها.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

ترشيحاتنا

تامر هجرس

تامر هجرس يخطف الأنظار بإطلالة صيفية جديدة عبر إنستجرام

فيلم HUNGRY

إثارة وصراع من أجل البقاء.. فيلم HUNGRY في دور العرض المصرية

صورة ارشيفية

القومي للترجمة يشارك بقرابة 200 عنوان في معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية

بالصور

إزالة 99 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بفستان صيفي بألوان مبهجة.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد