لحظة فارقة فى تاريخ مصر المعاصر.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية"، برقية تهنئة للرئيس/عبد الفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية" - بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.





جاء بها :

بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة .. يسرنى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة.. راجياً المولى عز وجل أن يُكلل مسيرتكم المعطاءة بالمزيد من التوفيق .

جسدت تلك الذكرى الخالدة لحظة فارقة فى ظرف دقيق من تاريخ مصر المعاصر .. أعلن فيها الشعب بإرادته الحرة .. عن تمسكه بهويته وإلتف فى إصطفاف وطنى أبهر العالم .. لتصويب مسار الدولة والحفاظ على مقدراتها .. لقد شكلت تلك الثورة الشعبية نقطة تحول حاسمة .. أعادت ترسيخ دعائم الإستقرار .. وفتحت آفاقاً رحبة نحو التنمية والبناء .. وستبقى على مر الزمان شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود .. وإننا فى وزارة الداخلية إذ نستحضر دلالات هذه المناسبة الوطنية .. لنؤكد عزمنا على مواصلة التفانى فى الأداء .. والإخلاص فى العطاء .. دعماً لمسيرة الوطن خلف قيادتكم الحكيمة.

حفظ الله مصرنا الغالية وأدام عليها بفضله نعمة الأمن والإستقرار أمة واحدة تتكاتف من أجل البناء ومنارة تهدى البشرية سُبل السلام.

وكل عـــام وسيــادتــكم بخـــــير ،،،





