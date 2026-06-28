قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرارة المحسوسة تقفز 3 درجات.. الأرصاد تكشف تأثير نسب الرطوبة على طقس الأسبوع
خلال أسابيع.. شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والأوراق المطلوبة
حق دستوري.. اقتصادية البرلمان توصي بوقف حذف المواطنين من بطاقات التموين| تفاصيل
حالة الطقس اليوم الأحد 28 يونيو 2026.. تحذير من الرطوبة والشبورة
مطالبة بالتعيين.. تعليم النواب تزف أخبار سارة لـ معلمي الحصة
عاوز يدمر دولة الاحتلال.. نتنياهو يحذر تركيا ويشكو أردوغان لترامب
استخراج جواز سفر 2026 لأول مرة.. الأوراق المطلوبة والخطوات
عقوبات رادعة تواجه الغشاشين في امتحانات الثانوية العامة .. تفاصيل
بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بالدول العربية
كيفية تحريك الإصبع في التشهد أثناء الصلاة.. تعرف عليها
محافظ القاهرة: اهتمام كبير بتوفير الخدمات وتطبيق معايير الإتاحة لذوي الهمم داخل المنشآت الحكومية
تعليق المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي بين أصالة النشأة وعظمة الإنجاز.. رحلة قائد حوّل الفوضى إلى استقرار واليأس إلى أمل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تقرير صدى البلد

لم تكن نشأة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حي الجمالية العريق مجرد تفصيلٍ جغرافي في بطاقته الشخصية، بل كانت الطابع الحيّ والوجدان الأصيل الذي شكّل ملامح شخصيته القيادية؛ فبين جدران القاهرة الفاطمية، وحواري التاريخ النابضة بأصالة الشعب المصري وصموده، اكتسب الرئيس السيسي باكرًا قيم الانضباط، والمسؤولية، والالتزام الأخلاقي. ومن هذا الحيّ المفعم بروح الهوية المصرية، انطلق مدفوعًا بحب الوطن ليلتحق بالمؤسسة العسكرية، واضعًا نصب عينيه رسالة مقدسة لا تنوء بها إلا الجبال.

من الميدان العسكري إلى قيادة دفة الوطن

تدرج الرئيس السيسي في المناصب العسكرية بكفاءة واقتدار، وصولاً إلى تعيينه رئيسًا للمخابرات الحربية والاستطلاع، ثم وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا للقوات المسلحة المصرية في واحدة من أدق المراحل التاريخية التي مرت بها البلاد بعد أحداث عام 2011.

حماية الدولة الوطنية (ثورة 30 يونيو)

عقب أحداث يناير 2011 وما تلاها من مخططات إقليمية ودولية استهدفت تغيير وجه المنطقة والعصف بهوية الدولة المصرية، ظهر دور القوات المسلحة وقائدها كحارسٍ أمين لمستقبل الأمة؛ وانحازت القيادة العسكرية بشكل مطلق لإرادة الملايين التي خرجت في ثورة 30 يونيو المجيدة، وتمكنت بحكمة وحسم من لجم الفوضى، وتوفير الأمن والأمان والاستقرار، وحماية مؤسسات الدولة من الانهيار وسط ركام الأزمات المحيطة بالمنطقة.

حرب الإرهاب الشرسة

لم تكن طريق العبور نحو الاستقرار ممهدة؛ بل خاضت القوات المسلحة الباسلة مدعومة بجهاز الشرطة الوطني تضحيات جسام في حرب ضروس ضد الإرهاب الأسود. وتزامنًا مع هذه المعركة الأمنية، نجحت الدولة عبر "دبلوماسية حكيمة وعنوانها الاتزان الاستراتيجي" في تفكيك مخططات حصار مصر دوليًا وعربياً، لتستعيد القاهرة مكانتها الإقليمية الرائدة بفرض سياسة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

الرئيس السيسي

من قصر الاتحادية.. صياغة السردية الوطنية و"الإنسان أولاً"

منذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم في 2014 ووصوله إلى قصر الاتحادية بإرادة شعبية جارفة، بدأت ملامح "الجمهورية الجديدة" تتبلور وفق رؤية تنموية شاملة تضع بناء الإنسان المعاصر في مقدمة أولوياتها، تحت شعار "العمران في خدمة الإنسان".

قطار التنمية المستدامة

انطلقت مسيرة البناء من وسط الركام عبر مشروعات قومية غيرت وجه الجغرافيا المصرية.

مشروع قناة السويس الجديدة: والذي كان بمثابة "مفتتح الخير" وباعث الأمل في النفوس.

النهضة الزراعية والصناعية عبر استصلاح ملايين الأفدنة وإنشاء المدن الصناعية الجديدة لمضاعفة الرقعة المعمورة في مصر.

الحرب على الفقر والمرض (مبادرة حياة كريمة)

تجلّت فلسفة "الإنسان أولاً" في إطلاق مشروع القرن "حياة كريمة"، كأكبر مبادرة تنموية في التاريخ المصري الحديث لمحاربة الجهل والفقر والمرض في الريف والقرى الأكثر احتياجًا. كما شهدت المنظومة الصحية ثورة حقيقية من خلال القضاء على الأمراض المزمنة والسارية التي أرهقت أجساد المصريين لعقود طويلة.

ثورة تشريعية 

شهدت الجمهورية الجديدة حزمة تشريعات عصرية رفعت عن كاهل المواطنين عبء قوانين موروثة منذ العهد الملكي.

ترسيخ مفهوم التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للفئات التي عانت التهميش طويلًا، وفي مقدمتها المرأة المصرية، ذوو الهمم، والشباب

سيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أزقة الجمالية التاريخية إلى أروقة قصر الاتحادية، هي توثيق حي لقدرة القيادة الحقيقية على تحويل الأزمات إلى فرص، والفوضى إلى استقرار، واليأس إلى أمل دائم. وكما يُخلد التاريخ "رجال الأقدار"، يظل اسم الرئيس محفورًا في ذاكرة شعبه كقائدٍ حمل أمانة وطن في أصعب أوقاته، وحارسٍ أمين لمستقبل الأمة ومقدراتها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمالية ملامح شخصيته القيادية القاهرة الفاطمية التاريخ الرئيس السيسي الانضباط المسؤولية الالتزام الأخلاقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

سعر الذهب عيار 21

تراجع 1900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 يفاجئ السوق بعد الهبوط الكبير من القمة

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

متجوزة 3 مرات.. شاب قاصر يتزوج من سيدة عرفي ومفاجآت صادمة بعد حملها

متجوزة 3 مرات.. قاصر يتزوج عرفي ويرفض إثبات نسب الطفل ومفاجآت صادمة عن الزوجين

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

حسام حسن وفوكس

تصريحات مثيرة لمدرب أستراليا قبل مواجهة منتخب مصر

ترشيحاتنا

دعاء قبل المغرب

أفضل دعاء قبل المغرب بأول الأيام البيض.. 5 كلمات تجعل أيامك كلها سعادة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو

وزير الأوقاف ومحافظ المنيا

تضم آثارا قبطية وإسلامية.. وزير الأوقاف ومحافظ المنيا يبحثان تطوير منطقة البهنسا الأثرية

بالصور

السيارات الكهربائية تستحوذ على نصف مبيعات المركبات بحلول 2035

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

أحمد عصام السيد ينافس في السينمات بفيلمين جديدين: "شمشون ودليلة" و"ابن مين فيهم"

أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

الحسن عادل

أغنية "إحنا الأبطال" لـ الحسن عادل تتصدر ترند رقم واحد على يوتيوب

أغنية بحرية

«بحرية» لـ شيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي تتجاوز 13 مليون مشاهدة واستماع خلال شهر

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد