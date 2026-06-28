الرئيس السيسي يوجه بتوطين صناعة الوحدات البحرية ودعم قدرات قناة السويس الإنتاجية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، لمتابعة تطورات العمل في قطاع الصناعات البحرية ومعدلات الملاحة بقناة السويس.

واطلع الرئيس، خلال الاجتماع، على معدلات عبور السفن بقناة السويس خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب نسب الإنجاز والجدول الزمني لتدشين الوحدات البحرية الجديدة، مؤكدًا أهمية مواصلة توطين صناعة الوحدات البحرية لتلبية احتياجات قناة السويس والموانئ المصرية، ودعم قطاع النقل النهري، مع التوسع في التصدير للأسواق الخارجية بالشراكة مع القطاع الخاص.

ووجه الرئيس بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، والانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والاهتمام بالتدريب المستمر للعمالة الفنية.

كما تابع الرئيس مستجدات تجهيز مصنعي الفايبر جلاس بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، المقامين بالشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، حيث تم الانتهاء من بناء بدن ثلاثة لنشات رحلات مخصصة لخدمة السياحة البحرية والنيلية.

واستعرض الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذي لمشروع بناء 12 سفينة صيد أعالي البحار من طراز "رزق" وفق أحدث التكنولوجيا العالمية، إلى جانب متابعة أعمال تصنيع أتوبيس نهري بسعة 60 راكبًا لصالح محافظة القاهرة، فضلًا عن تطورات بناء القاطرات البحرية من طراز "عزم" بقوة شد تبلغ 90 طنًا.

وأكد الرئيس، في ختام الاجتماع، ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة والأمان في جميع المشروعات البحرية، بما يعزز قدرات مصر في هذا القطاع الحيوي ويدعم تنافسيته إقليميًا ودوليًا.