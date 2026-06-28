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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يفتتح مؤتمر إنجازات الرئيس السيسي وذكرى ثورة 30 يونيو

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

افتتح اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، فعاليات مؤتمر "إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي.. جامعة سوهاج نموذج" بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد.

وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، ونخبة من القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيكل الإدارى، إلى جانب الحضور المشرف رفيع المستوي من قيادات القوات المسلحة والأزهر الشريف والإعلام المصري.

جامعة سوهاج

وفي بداية كلمته، وجه محافظ الإقليم خالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وقيادات القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل وجموع شعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

والتي جسدت إرادة الشعب في حماية الوطن والحفاظ على مقدراته، ومثلت انتفاضـــــة شعبيــة مصرية خرج فيها الملايين من أبناء الشعب المصرى رافضين لحكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح أنه لولا تماسك الدولة المصرية وجيشها وشعبها لما استطاعت تجاوز التحديات والصعاب التي تعرضت لها البلاد قبل قيام ثورة 30 يونيو، ولولا القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ما خرجت الدولة من أزمتها وما انطلقت نحو البناء والتعمير، ومازال قطار الإنجازات يواصل طريقه لوصول مصر إلى مستقبل قوي ومستقر ومزدهر.

وألقي رئيس الجامعة، كلمة هنأ فيها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة مرور 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة، يوم العزة والكرامة الذي أثبت فيه الشعب المصري العظيم قدرته على صنع المستحيل.

بفضل اتحاده مع القوات المسلحة والشرطة المصرية، استطاعوا حماية الوطن والحفاظ على مقدراته، والقضاء على حكم جماعة الاخوان الإرهابية، وكتابة صفحة جديدة في تاريخ الدولة المصرية بقيادة رجل حكيم عسكري مخلص وسياسي محنك، قرر أن يسلك مع شعبه الأبي طريق التنمية الشاملة.

ونجح في عودة الاستقرار الأمني وتثبيت أركان الدولة، واستعادة مصر لدورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط، وتبني سياسات خارجية متوازنة وفاعلة في دعم القضايا العربية وحفظ السلام.

وقال النعماني، أنه على مدار 13 عاماً شهدت مصر طفرة تنموية غير مسبوقة تركزت على بناء قواعد الجمهورية الجديدة وإرساء دعائم الأمن القومي، والنهوض بقطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والطاقة وشبكات الطرق والنقل والصرف الصحى، وتدشين مشروعات ضخمة مثل شبكة القطار الكهربائي السريع المونوريل، العاصمة الإدارية، مدينة العلمين الجديدة.

وذلك إلى جانب مدن الجيل الرابع الذكية، هذا بالإضافة إلى مشاريع الإسكان الاجتماعي وإطلاق المبادرات الرئاسية الصحية والتوعوية مثل مبادرة حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري ودعم الأسر احتياجاََ، مؤكداً على أن مصر ماضية بقوة في مسيرة البناء والتشييد، وتسير بخطى ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي لتحقيق "رؤية مصر 2030" من أجل استكمال معركة السعي لكفالة حق كل المصريين في التنمية المستدامة.

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