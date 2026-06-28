محافظ سوهاج يعتمد تحديث الأحوزة العمرانية لـ37 قرية و4 مدن

أعلن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ 37 قرية، و4 مدن على مستوى المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم التنمية العمرانية، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتيسير إجراءات التخطيط والتنمية بالمراكز والقرى.

محافظة سوهاج

وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من إعداد وتحديث الأحوزة العمرانية لجميع قرى ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مقترحات تحديث الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وإرسالها إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني لمراجعتها والعرض على اللجنة الدائمة للأحوزة العمرانية لاعتمادها.

وأضاف المحافظ أن اللجنة الدائمة اعتمدت حتى الآن تحديث الأحوزة العمرانية لـ 37 قرية بمراكز سوهاج، والمراغة، ودار السلام، وطهطا، وأخميم، كما تم اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لمدن ساقلتة، وأخميم، وطهطا، والمنشاة، وجارٍ استكمال تحديث الأحوزة العمرانية لباقي مدن المحافظة.

وأكد محافظ سوهاج استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للانتهاء من اعتماد باقي الأحوزة العمرانية للقرى، وإرسالها تباعًا إلى المحافظة، تمهيدًا لإخطار الوحدات المحلية بها فور ورودها، بما يسهم في دعم جهود التنمية العمرانية، وإنهاء العديد من الإجراءات التخطيطية والتنظيمية بالمحافظة.

وشملت القرى التي تم اعتماد تحديث أحوزتها العمرانية 37 قرية، وهي:

• مركز سوهاج: نجع النجار.

• مركز المراغة: السمارنة، الغريزات، فزارة، بهاليل الجزيرة، بهتة، الحريدية، البطاخ، عامر، جزيرة الشورانية، الشيخ يوسف.

• مركز دار السلام: أولاد يحيى بحري، أولاد الشيخ، نجوع مازن، الحاجر بأولاد يحيى، مزاتة، النصيرات، أولاد سالم قبلي، أولاد يحيى قبلي، العقارية، أولاد طوق غرب، النغاميش.

• مركز طهطا: بنجا، نجع حمد، الصفيحة، الشيخ رحومة، داود، عرب بخواج، شطورة، الصوامعة غرب.

• مركز أخميم: آبار الملك، آبار الوقف، الحواويش، الديابات، السالموني، العيساوية، الأحايوة.