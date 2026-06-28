أولياء أمور طلاب الثانوية العامة في سوهاج يترقبون انتهاء امتحان اللغة العربية بالدعاء

تحولت الساحات المحيطة بلجان الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، إلى مشهد إنساني امتزجت فيه مشاعر القلق بالأمل، حيث اصطف مئات أولياء الأمور أمام أبواب اللجان في انتظار خروج أبنائهم من امتحان اللغة العربية، أول امتحانات المواد الأساسية، وسط دعوات متواصلة بأن يكلل الله جهودهم بالنجاح والتفوق.

ورغم ارتفاع درجات الحرارة، فضل العديد من أولياء الأمور البقاء بالقرب من اللجان طوال فترة الامتحان، رافضين مغادرة المكان حتى يطمئنوا على أبنائهم فور خروجهم، فيما تبادل البعض الدعاء والحديث عن أمنياتهم بأن تأتي أسئلة الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، وأن تكون بداية موفقة لماراثون الثانوية العامة.

امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة في سوهاج

ويؤدي اليوم 37 ألفًا و700 طالب وطالبة امتحان اللغة العربية داخل 87 لجنة امتحانية موزعة على مختلف مراكز ومدن محافظة سوهاج، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وشهد محيط اللجان حالة من الانضباط، مع انتشار الخدمات الأمنية لتنظيم الحركة ومنع التكدسات، إلى جانب تكثيف أعمال تنظيم دخول الطلاب والتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن توفير بيئة هادئة داخل اللجان.

وكانت محافظة سوهاج قد رفعت درجة الاستعداد القصوى بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، الذي شدد على ضرورة توفير جميع سبل الراحة للطلاب، والتأكد من جاهزية اللجان، وتوافر وسائل التهوية والمياه، مع التنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية والأمنية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

كما كثفت الوحدات المحلية أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس، ومنعت تواجد الباعة الجائلين، مع تنظيم الحركة المرورية أمام اللجان لتيسير وصول الطلاب والملاحظين دون معوقات، خاصة في ظل الأجواء الحارة التي تشهدها المحافظة.

وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية، سير الامتحانات لحظة بلحظة، لرصد أي ملاحظات أو شكاوى والتعامل معها فورًا، بما يضمن انتظام الامتحانات داخل جميع اللجان.

ويظل المشهد الأبرز خارج اللجان هو انتظار أولياء الأمور، الذين لم تغادرهم نظرات الترقب طوال ساعات الامتحان، على أمل أن يخرج أبناؤهم بابتسامة رضا تعكس بداية مطمئنة في رحلة الثانوية العامة، التي تمثل محطة فاصلة في مستقبل آلاف الأسر بمحافظة سوهاج.