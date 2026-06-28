توافد طلاب الثانوية العامة على لجان اللغة العربية في سوهاج وسط إجراءات تنظيمية مشددة |صور

بدأ طلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، منذ قليل، التوافد على مقار اللجان الامتحانية لأداء امتحان مادة اللغة العربية، وسط حالة من الهدوء والانضباط، وإجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات، حيث يؤدي 37 ألفًا و700 طالب وطالبة الامتحان داخل 87 لجنة امتحانية موزعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة.

امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة

وشهد محيط اللجان انتشارًا أمنيًا مكثفًا، بالتزامن مع تنظيم دخول الطلاب ومنع التكدسات أمام البوابات، مع الالتزام بتطبيق جميع الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، فيما حرص أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم حتى أبواب اللجان، متمنين لهم التوفيق في أول امتحانات المواد الأساسية.

ومن المقرر أن يبدأ امتحان اللغة العربية في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ثلاث ساعات، وسط متابعة لحظية من غرف العمليات الرئيسية والفرعية لرصد أي مستجدات والتعامل الفوري معها، بما يضمن توفير أجواء هادئة ومستقرة داخل اللجان.

وكانت محافظة سوهاج قد رفعت درجة الاستعداد القصوى بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، الذي وجه جميع الجهات المعنية بتوفير المناخ المناسب للطلاب، والتأكد من جاهزية اللجان من حيث أعمال الكهرباء والإنارة، وتشغيل المراوح ووسائل التهوية، وتوفير المياه، إلى جانب التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية للتعامل مع أي طارئ.

كما كثفت الوحدات المحلية أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس، مع منع تواجد الباعة الجائلين وتنظيم الحركة المرورية أمام اللجان، لتسهيل وصول الطلاب والمراقبين دون أي معوقات، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وتواصل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية، متابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، فيما تتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم مجريات الامتحان لحظة بلحظة، لضمان تطبيق التعليمات وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان.

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور امتحان اللغة العربية باعتباره من أهم المواد الأساسية المؤثرة في المجموع، وسط آمال بأن تأتي الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، وأن تستمر الامتحانات في أجواء يسودها الهدوء والالتزام داخل جميع لجان محافظة سوهاج.