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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قبل امتداد الكارثة .. الحماية المدنية تنقذ 4 منازل من حريق بقرية القوصة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، في احتواء حريق اندلع بعدد من المنازل بقرية القوصة التابعة للوحدة المحلية لقرية السلام بمركز دار السلام، لتمنع وقوع خسائر أكبر بعدما كادت النيران تمتد إلى منازل مجاورة، فيما أسفر الحريق عن إصابة مواطن ووقوع تلفيات مادية دون تسجيل أي وفيات.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بعدد من المنازل بقرية القوصة، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارة إطفاء تابعة لوحدة إطفاء السلام، حيث بدأت أعمال السيطرة على النيران فور وصولها.

وتمكنت قوات الإطفاء من محاصرة ألسنة اللهب وإخمادها قبل امتدادها إلى نطاق أوسع داخل المنطقة السكنية، الأمر الذي حال دون تفاقم الموقف وحدوث خسائر أكبر في الممتلكات أو الأرواح.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق طال أربعة منازل مملوكة لأربعة مواطنين، وتسبب في احتراق أجزاء من محتويات أسطح تلك المنازل.

كما امتدت النيران إلى شقة سكنية بالطابق الأخير بمنزل المواطن رمضان ص ص، ما أدى إلى احتراق محتوياتها بالكامل، بينما لم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح.

وفي أثناء التعامل مع الحريق، أصيب المواطن علاء أ ف ع، 33 عامًا، بسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى دار السلام المركزي، حيث تلقى الإسعافات اللازمة، وتبين أن حالته مستقرة.

وعقب انتهاء عمليات الإطفاء، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة وبدء أعمال حصر التلفيات، فيما يجري رجال المباحث التحريات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المعنية استكمال أعمال الفحص وحصر الخسائر الناجمة عن الحريق.

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