جامعة سوهاج تُعلن بدء إنشاء أول مستشفى جامعي لعلاج الحروق بالصعيد

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن الدعم غير المحدود الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للجامعة يتجسد في المشروعات التنموية المتتالية، وآخرها قرار تخصيص مساحة 10 آلاف متر لإنشاء أول مستشفى جامعي متخصص لعلاج الحروق، بجوار مستشفى الطوارئ بمدينة سوهاج الجديدة.

وأوضح النعماني أن إنشاء هذا المستشفي يعزز المنظومة الطبية بالجامعة ويخدم أبناء محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد.

جامعة سوهاج

وفي هذا السياق اجتمع الدكتور حسان النعماني مع مهندسي الشركة المنفذه للمشروع، وذلك لمناقشة التصميمات الهندسية الخاصة بالمبني استعداداً لإنشائه، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

واضاف النعماني ان المستشفى سوف يعمل بسعة اجمالية 100 سرير، منهم 30 سرير عناية مركزة و70 سرير إقامة مرضي، ويضم قسم طوارئ ووحدة فحص، وقسم غيارات الحروق، ووحدة علاج طبيعي، 4 غرف عمليات.

ويضم المستشفى قسم خاص بالمعامل ( كيمياء- صناعة- أخذ عينات- هيماتولوجي)، ومعمل لزراعة الجلد وقسم ليزر وقسم للتأهيل والعلاج الطبيعي، العيادات الخارجية إلى جانب بنك الدم، الأقسام الإدارية، قاعة للاجتماعات واللقاءات العلمية، الصيدلية، المغسلة وغرف التعقيم.

جدير بالذكر أن مستشفيات سوهاج الجامعية تضم كلاً من المستشفى الجامعي بمقريها القديم والجديد، مستشفى الجراحات التخصصية، مستشفى الطوارئ ومستشفى شفا الأطفال ومستشفى طب وجراحة الفم والاسنان، ليبلغ عدد المستشفيات الجامعية ٧ مستشفيات لخدمة المرضي من مختلف المحافظات.