فيديو فضح الاستغلال.. الداخلية تنقذ 4 أطفال من التسول وتضبط سيدة استغلتهم في شوارع سوهاج

تحركت مديرية أمن سوهاج سريعًا عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف عن استغلال عدد من الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة بأحد شوارع محافظة سوهاج، لتنتهي الواقعة بضبط السيدة المتورطة وإنقاذ الأطفال، بعد أن كشفت التحريات تفاصيل صادمة بشأن استغلالهم لتحقيق مكاسب مادية.

ماذا حدث؟

وكان مقطع الفيديو قد أثار تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر سيدة تصطحب عددًا من الأطفال أثناء استجداء المارة في أحد شوارع سوهاج، الأمر الذي دفع مديرية أمن سوهاج إلى فحص الواقعة والتأكد من صحتها.

وبتكثيف التحريات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية السيدة الظاهرة بالفيديو، وتبين أنها ربة منزل، وتقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، حيث تم ضبطها وبرفقتها أربعة أطفال.

وكشفت الفحوصات أن ثلاثة من الأطفال هم أبناؤها، وقدمت ما يثبت ذلك، بينما تبين أن الطفلة الرابعة ليست من أبنائها، وإنما هي نجلة إحدى جاراتها، وكانت ترافقها خلال أعمال التسول.

وبمواجهة السيدة بما أسفرت عنه التحريات، أقرت باستغلال الأطفال الأربعة في أعمال التسول واستجداء المارة بالشوارع للحصول على الأموال، واعترفت بأن الطفلة الرابعة كانت ترافقها باستمرار أثناء تلك الأعمال.

كما تم استدعاء والدة الطفلة الرابعة، التي أكدت صحة ما توصلت إليه التحريات، وقررت أن ابنتها اعتادت الخروج مع السيدة المضبوطة لاستجداء المارة، وهو ما دعم الأدلة التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة.

وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي لكافة صور استغلال الأطفال، خاصة في أعمال التسول التي تمثل انتهاكًا لحقوقهم، وتعرضهم لمخاطر متعددة، فضلًا عن حرمانهم من حياة آمنة وفرص التعليم والرعاية الطبيعية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق السيدة، فيما أُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، للوقوف على جميع ملابسات القضية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مع استمرار جهود الجهات المختصة في مواجهة مثل هذه الممارسات، التي تستهدف استغلال الأطفال وتحويلهم إلى وسيلة للكسب غير المشروع.