محملة بالأسمدة.. انقلاب سيارة نقل بأخميم في سوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة سوهاج، اليوم، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالاسمدة، بدائرة مركز أخميم شرق المحافظة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما سارعت الأجهزة المعنية إلى التعامل مع الحادث وتأمين موقعه حفاظًا على سلامة المارة ومستقلي الطريق.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالأسمدة على الطريق الصحراوي الشرقي عند الكيلو 60 في اتجاه قنا – سوهاج، داخل نطاق مركز أخميم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص والمعاينة الأولية انقلاب السيارة على جانب الطريق أثناء سيرها، بينما لم يسفر الحادث عن أي إصابات بين قائد السيارة أو المواطنين المتواجدين بالمكان.

كما دفعت الجهات المختصة بالمعدات اللازمة للتعامل مع الحادث ورفع آثار الانقلاب، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين الحمولة ومنع تأثيرها على الحركة المرورية بالطريق، خاصة أن السيارة كانت تحمل كمية من الأسمدة المستخدمة في الأنشطة الزراعية.

وشهد موقع الحادث حالة من الاستنفار بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، التي عملت على سرعة السيطرة على الموقف وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية، مع التأكد من عدم وجود أي مخاطر قد تنتج عن انقلاب الحمولة أو تسرب محتوياتها.

وأكدت المعاينة الأولية عدم وجود خسائر بشرية أو تلفيات مؤثرة بالطريق، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها والوقوف على الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.