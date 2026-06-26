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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سوهاج تعادل إجمالي توريد قمح العام الماضي وتتوقع بلوغ 200 ألف طن بحلول أغسطس

توريد الاقماح بسوهاج
توريد الاقماح بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن استلام 186 ألف طن من الأقماح المحلية حتى الآن، لتتساوى هذه الكميات مع إجمالي ما تم توريده طوال موسم العام الماضي. 

وأكد المحافظ أن شون وصوامع المحافظة مستمرة في استقبال المحصول حتى منتصف أغسطس المقبل، وسط توقعات بإرتفاع إجمالي التوريد هذا العام ليصل إلى 200 ألف طن بمراكز التجميع المختلفة.

وأوضح المحافظ أن أعمال التوريد تسير وسط إجراءات تنظيمية محكمة وتسهيلات واسعة لدعم المزارعين وتذليل العقبات أمامهم وفي إطار الحفاظ على جودة المحصول.

محافظة سوهاج

ووجه "راشد" مديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء بالمرور الدوري على مواقع التخزين، وفحص الأقماح للتأكد من خلوها من الإصابات الحشرية، مع سحب عينات عشوائية لتحليلها بالمعامل المركزية، وقياس نسبة الرطوبة بمعامل المطاحن بالمحافظة.

وشدد محافظ سوهاج على ضرورة الصرف الفوري والمباشر للمستحقات المالية للمزارعين دون تأخير وفقاً للأسعار الرسمية المعلنة، والتي تبلغ 2500 جنيه للإردب لدرجات النظافة العالية (23.5).

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المديرية تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية والرقابية لضمان انتظام حركة التوريد بجميع المواقع، مشيراً إلى التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لمتابعة لجان الفحص ومراقبة درجات الرطوبة، تيسيراً على المزارعين وتذليلاً لأي عقبات تواجههم في نقاط التجميع.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج توريد الاقماح القمح

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