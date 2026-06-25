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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة سوهاج تتقدم عالميًا في تصنيف تايمز للتأثير 2026

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
أ ش أ

قال رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، إن الجامعة حققت تقدمًا ملحوظًا في نسخة عام 2026 من تصنيف «تايمز للتعليم العالي للتأثير»، بعدما ارتقت في التصنيف العام من الفئة (1001–1500) إلى الفئة (801–1000) عالميًا بين 1603 مؤسسات أكاديمية، كما سجلت مشاركة كاملة لأول مرة في تاريخها بجميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة.

وأوضح النعماني- فى تصريح، اليوم الخميس- أن هذا التقدم يعكس تطور المنظومة البحثية والأكاديمية بالجامعة واتساع دورها المجتمعي، مشيرًا إلى أن الجامعة حققت نتائج متقدمة في عدد من الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هدف (الصحة الجيدة والرفاه) سجل أكبر قفزة في نتائج الجامعة، حيث تقدمت من الفئة (1001– 1500) إلى الفئة (601–800)؛ بما يعكس تنامي إسهامات الجامعة في مجالات البحث الطبي ودعم الخدمات الصحية المجتمعية، كما تقدم هدف التعليم الجيد من الفئة (1001– 1500) إلى الفئة (801– 1000)، فيما شهد هدف السلام والعدل والمؤسسات القوية تحسنًا ملحوظًا بالانتقال من الفئة (601– 800) إلى الفئة (401– 600).

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن نتائج التصنيف شهدت دخول الجامعة لأول مرة في سبعة أهداف لم تكن مدرجة بها سابقًا، شملت المساواة بين الجنسين بالفئة (401– 600)، والصناعة والابتكار والبنية التحتية بالفئة (301– 400)، والحد من التفاوتات بالفئة (601– 800)، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين بالفئة (401– 600)، والعمل المناخي بالفئة (401– 600)، والحياة تحت الماء بالفئة (301– 400)، والحياة في البر بالفئة (401– 600).

وأكد النعماني، أن هذا التوسع في المشاركة والتصنيف يعكس نجاح استراتيجية الجامعة في تعزيز حضورها ضمن مختلف محاور التنمية المستدامة، موجهًا الشكر لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والعاملين بالجامعة على جهودهم التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الدولي.

من جانبه.. قال مدير مركز النشر العلمي بجامعة سوهاج الدكتور عمرو عبد الحميد، إن النتائج المتقدمة التي حققتها الجامعة ترتبط بزيادة معدلات النشر العلمي المرتبط بأهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن المركز يعمل على توفير بيئة داعمة للباحثين وتشجيع النشر في المجلات العلمية الدولية المحكمة ذات التأثير المرتفع.

وأضاف عبد الحميد، أن دخول الجامعة في مجالات جديدة ضمن التصنيف يعكس تنوع الأبحاث العلمية وتوسعها عبر مختلف التخصصات، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز هذا الأداء خلال السنوات المقبلة.

ويُعد تصنيف «تايمز للتعليم العالي للتأثير» من أبرز التصنيفات الدولية المعنية بقياس مدى مساهمة الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويستند إلى أربعة محاور رئيسية تشمل البحث العلمي، والتعليم، وخدمة المجتمع، والإدارة المؤسسية المستدامة. وشملت نسخة عام 2026 أكثر من 1600 مؤسسة أكاديمية من مختلف دول العالم.



 

جامعة سوهاج تايمز للتعليم العالي للتأثير التصنيف العام

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