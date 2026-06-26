محافظ سوهاج يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الحق

أدى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، اليوم صلاة الجمعة بمسجد الحق بحي غرب مدينة سوهاج، بحضور اللواء أ.ح أحمد مصطفى السايس، السكرتير العام للمحافظة.

صلاة الجمعة بسوهاج

وألقى خطبة الجمعة الدكتور عبد المجيد الكرماني، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والتي جاءت تحت عنوان “سلامة الصدر”، مؤكدًا أهمية التحلي بصفاء القلب، وترسيخ قيم التسامح والتراحم، ونبذ الفرقة والخلاف، بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي.

وعقب أداء الصلاة، التقى محافظ سوهاج عددًا من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، موجهًا بسرعة دراسة الشكاوى والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.