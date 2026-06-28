37 ألفًا و700 طالب يؤدون امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة في سوهاج اليوم

تشهد محافظة سوهاج، اليوم، انطلاق امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، حيث يؤدي 37 ألفًا و700 طالب وطالبة الامتحان داخل 87 لجنة امتحانية موزعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية والتعليمية لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

على أن يتوافد الطلاب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على مقار اللجان، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، تشمل تنظيم دخول الطلاب، والتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة

وذلك مع تكثيف أعمال التأمين داخل اللجان ومحيطها، لمنع أي معوقات قد تؤثر على سير الامتحان، وذلك على أن يبدء الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى ثلاث ساعات.

وكانت محافظة سوهاج قد رفعت درجة الاستعداد القصوى بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، الذي شدد على توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، من خلال مراجعة أعمال الكهرباء والإنارة، والتأكد من جاهزية المراوح ووسائل التهوية، فضلًا عن توفير المياه، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

كما كثفت الوحدات المحلية أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس، مع منع تواجد الباعة الجائلين أمام اللجان، إلى جانب تنظيم الحركة المرورية لتسهيل وصول الطلاب والمراقبين دون تكدسات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتأتي امتحانات اليوم في ظل متابعة مستمرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد الزيارة التي أجراها وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف إلى محافظة سوهاج خلال الأيام الماضية، حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع القيادات التعليمية بحضور المحافظ، لمتابعة الاستعدادات والتأكيد على الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية داخل اللجان.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، مع التعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى الجمهورية.

وفي السياق ذاته، تواصل غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة سوهاج، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية، متابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، ورصد أي مستجدات داخل اللجان، لضمان خروج الامتحان في أجواء هادئة ومنظمة.

ويعد امتحان اللغة العربية من أهم محطات الثانوية العامة، إذ يحرص الطلاب على تحقيق أفضل النتائج فيه باعتباره من المواد الأساسية المؤثرة في المجموع، وسط آمال كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور بأن تأتي الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، وأن يواصل ماراثون الثانوية العامة مسيرته في أجواء يسودها الانضباط والهدوء.