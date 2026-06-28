محافظ سوهاج يتفقد لجان الامتحانات بمدرستي محمد فريد وجمال الغيطاني بجهينة

واصل اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، جولاته الميدانية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، حيث تفقد عددًا من لجان الامتحانات بمركز ومدينة جهينة.

وذلك في إطار حرصه على المتابعة الدقيقة والمستمرة لضمان انتظام الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، بالتزامن مع أداء الطلاب امتحان مادة اللغة العربية.

محافظة سوهاج

وتضمنت الجولة تفقد لجان الامتحانات بمدرستي "محمد فريد" و"جمال الغيطاني"، حيث اطمأن المحافظ على انتظام دخول الطلاب، وانضباط سير الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة داخل اللجان، بما في ذلك العصا الإلكترونية للتفتيش، وتواجد الرعاية الصحية اللازمة بكل لجنة، وتطبيق الإجراءات التأمينية والتنظيمية .

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بكافة التعليمات المنظمة لسير الامتحانات، والتعامل الفوري مع أية محاولات للإخلال بالنظام، مؤكداً على أهمية توفير بيئة آمنة وهادئة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في جو من الطمأنينة والاستقرار.

كما أكد "راشد" استمرار المتابعة الميدانية اليومية للجان بجميع مراكز المحافظة، والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والتعليمية والأمنية، لضمان تذليل أية معوقات والتعامل الفوري مع أي طارئ، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية في هدوء ويسر.