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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

T-Rex.. جامعة سوهاج تدشن أول سيارة كهربائية رياضية من تصميم طلاب كلية الهندسة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

افتتح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أول سيارة كهربائية رياضية (T-Rex) من تصميم وتنفيذ طلاب كلية الهندسة، وذلك على هامش احتفالات الجامعة بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، في إنجاز يعكس تميز طلاب الجامعة.

وقدرتهم على توظيف المعرفة العلمية في ابتكار حلول تكنولوجية تدعم توجهات الدولة نحو التحول الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة، وترسخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.

جامعة سوهاج

وأكد النعماني أن السيارة تمثل نموذجًا عمليًا للإبداع الطلابي، حيث تسهم في تحقيق وفر كبير في استهلاك الوقود وخفض تكاليف الصيانة، كما توفر تجربة قيادة هادئة وصديقة للبيئة من خلال القضاء على الانبعاثات الضارة.

وأشار إلى إمكانية استخدامها داخل القرى السياحية والمنتجعات والمناطق المغلقة، بما يعكس قدرة طلاب كلية الهندسة على تقديم ابتكارات تواكب متطلبات التنمية المستدامة وتخدم المجتمع.

وقال الدكتور طلعت علي، عميد كلية الهندسة، إن السيارة صُممت وفق نظام T-Rex الرياضي الشهير، الذي يمنحها ثباتًا عاليًا ومظهرًا ديناميكيًا مميزًا.

وأوضح أن طولها يبلغ 2.60 متر، وعرضها 1.50 متر، وارتفاعها 1.65 متر، فيما يبلغ وزنها الصافي 250 كيلوجرامًا، وهو ما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة وزيادة مدى التشغيل.

كما تعمل بمحرك كهربائي بقدرة 3000 وات، لافتا الي أن السيارة مزودة ببطارية ليثيوم حديد فوسفات تتميز بدرجة عالية من الأمان وعمر افتراضي طويل، إلى جانب منظومة شحن شمسي مساعدة.

ونظام فرامل مزدوج متطور، وشاشة عرض رقمية داخل مقصورة القيادة تعرض جميع المؤشرات الحيوية للسائق بصورة مباشرة، بما يعكس المستوى التقني الذي وصل إليه المشروع.

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