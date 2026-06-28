محافظ سوهاج: اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ37 قرية و4 مدن

قال محافظ سوهاج طارق راشد إنه تم اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ37 قرية و4 مدن على مستوى المحافظة، في إطار جهود الدولة لتنظيم التنمية العمرانية، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتيسير إجراءات التخطيط والتنمية بالمراكز والقرى.

وأضاف محافظ سوهاج، في بيان اليوم الأحد، "أن اللجنة الدائمة للأحوزة العمرانية اعتمدت تحديث الأحوزة العمرانية لـ37 قرية تقع بمراكز (سوهاج، والمراغة، ودار السلام، وطهطا، وأخميم)، بجانب اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لمدن (ساقلتة، وأخميم، وطهطا والمنشاة)"، مشيرًا إلى استمرار العمل لاستكمال تحديث الأحوزة العمرانية لباقي مدن المحافظة.

وأكد أن المحافظة تسرع من وتيرة الانتهاء من إعداد وتحديث الأحوزة العمرانية لجميع القرى والمدن، موضحًا أنه تم إعداد مقترحات التحديث وإرسالها إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني لمراجعتها والعرض على اللجنة الدائمة للأحوزة العمرانية تمهيدًا لاعتمادها.

وأضاف أن المحافظة تواصل التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاستكمال اعتماد الأحوزة العمرانية لباقي القرى، وإرسالها تباعًا إلى المحافظة، تمهيدًا لإخطار الوحدات المحلية بها فور ورودها، بما يسهم في دعم خطط التنمية العمرانية، وإنهاء العديد من الإجراءات التخطيطية والتنظيمية، وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن القرى التي شملها قرار الاعتماد تتوزع على خمسة مراكز، حيث تضمنت قرية نجع النجار بمركز سوهاج، و10 قرى بمركز المراغة، و11 قرية بمركز دار السلام، و8 قرى بمركز طهطا، و7 قرى بمركز أخميم، في إطار خطة الدولة لتحديث الأحوزة العمرانية وتوفير مخططات عمرانية تتوافق مع احتياجات التنمية المستقبلية.



