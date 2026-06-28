رئيس ترسانة جنوب البحر الأحمر: بدأنا تصنيع القاطرات في مصر ونستعد لتصدير 6 وحدات إلى إيطاليا

كشف مصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، عن تطورات كبيرة في صناعة القاطرات والوحدات البحرية داخل الترسانة، مؤكدًا أن الشركة نجحت في توطين صناعة القاطرات بمواصفات عالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع الاستعداد لتصدير أولى منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.

وأوضح "الدجيشي" في اتصال هاتفي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، أن الرئيس وجّه بتصنيع القاطرات داخل مصر بدلًا من استيرادها، مشيرًا إلى أن الترسانة تمكنت من إنتاج القاطرتين الأوليين بنفس المواصفات الفنية التي كانت ستُستورد من الخارج، وهو ما نال إشادة الرئيس، الذي أبدى إعجابه بجودة المنتج المصري، ووجّه بمواصلة تطوير الصناعة والارتقاء بإمكانات الترسانة.

وأضاف أن الشركة انتهت بالفعل من تصنيع أول قاطرتين، وتستعد حاليًا لإنتاج أربع قاطرات جديدة مخصصة للتصدير إلى إيطاليا، في خطوة تعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.



وأشار إلى أن الترسانة أنشأت مصنعًا جديدًا لإنتاج القاطرات، موضحًا أن الشركة أصبحت خلال عامين ونصف فقط واحدة من أكبر الترسانات في المنطقة، وبات لها حضور دولي من خلال الشراكات مع كبرى الشركات العالمية.

الترويج للمنتجات المصرية



وأكد أن استراتيجية الشركة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية أولًا، ثم التوسع في التصدير، لافتًا إلى مشاركة الترسانة في معارض دولية بالسويد وإسبانيا للترويج للمنتجات المصرية وإبراز الإنجازات التي حققتها صناعة السفن والوحدات البحرية في مصر.