جمال شعبان: مصر وصلت لمرحلة متقدمة من النضج الدوائي وتقود قاطرة الصحة بالقارة

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن مصر شهدت خلال الأيام الماضية انعقاد المؤتمر الأفريقي للصحة في نسخته الخامسة، موضحًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المواطنين داخل مصر، إلى جانب دعم المنظومة الصحية في القارة الأفريقية.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الصحة وتوطين صناعة الدواء، مشيرًا إلى أن الدواء المصري بات يحظى بمكانة متميزة، وأصبح ينافس بقوة داخل الأسواق الأفريقية.

ولفت إلى أن مصر وصلت إلى المرحلة الثالثة من النضج الدوائي، معتبرًا أن ذلك يمثل أحد الإنجازات الإيجابية التي تعكس تطور قطاع الصناعات الدوائية.

وأشار إلى أن مصر لا تتأخر عن تقديم الدعم والمساندة لأي دولة تحتاج إلى المساعدة، خاصة في المجالات الصحية والدوائية، وأن مصر هي من تقود قاطرة الصحة بالقارة .