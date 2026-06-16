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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لا ندافع عن فاسد.. جمال شعبان يعلق على أزمة مستشفى الشاطبي

جمال شعبان
جمال شعبان
اخبار توك شو

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك أخبارًا كثيرة تم تداولها اليوم بشأن مستشفى الشاطبي بالإسكندرية، وتحديدا في قسم النساء والتوليد مشيرًا إلى أنه لا يتعامل مع كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره حقيقة نهائية، وإنما ينتظر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدًا أنه في حال ثبوت أي خطأ فسيتم التعامل معه وفقًا للقانون.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن هناك مسؤولين يحظون بثقة كبيرة، إلى جانب الجهات المختصة والنقابات والجامعة، التي تعمل على فحص ما تم تداوله والتحقق من الحقائق، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة.

ولفت إلى أنه ينحاز دائمًا للمرضى البسطاء ولشباب الأطباء، موضحًا أنه سبق أن أكد ذلك خلال إحدى اللقاءات مه الإعلامي أحمد موسى عبر صدى البلد، مشيرًا إلى أنه عندما كان مديرًا لمعهد القلب القومي كان يحرص على إجراء العمليات الجراحية العاجلة للمرضى دون تأخير، على أن تستكمل الإجراءات الإدارية لاحقًا.

لا ندافع عن أي فاسد

 

وأشار إلى أنه لا يدافع عن أي فاسد، ولا يقبل التعامل مع المرضى بقسوة أو دون رحمة، مؤكدًا أن حسن معاملة المرضى ومساندتهم نفسيًا يمثلان جزءًا مهمًا من العلاج، ولهما أثر إيجابي كبير على المرضى.

وتحدث عن تجربة شخصية مر بها، موضحًا أنه تعرض لبعض الأزمات والتحديات في حياته، لكنه كان يستمد القوة من دعوات المرضى ومساندتهم، مؤكدًا أن الكلمة الطيبة والدعاء الصادق لهما أثر كبير في تجاوز المحن والصعوبات.

جمال شعبان الدكتور جمال شعبان معهد القلب مستشفى الشاطبي

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