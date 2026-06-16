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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تناول المياه المثلجة قد يسبب الوفاة .. جمال شعبان يحذر

جمال شعبان
جمال شعبان
اخبار توك شو

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه ينصح بعدم تناول المياه المثلجة خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى أهمية شرب المياه على ثلاث مرات، كما أوصى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن تناول المياه شديدة البرودة بسرعة كبيرة قد يتسبب في مشكلات صحية لدى بعض الأشخاص، خاصة من يعانون من أمراض القلب، ولذلك ينصح بتجنب شرب المياه المثلجة أو الباردة للغاية بصورة متسارعة.

ولفت إلى أن هناك واقعة لطفل بمحافظة الغربية تعرض لأزمة صحية خطيرة بعد تناوله مياه مثلجة خلال موجة حر،وتوفى مؤكدًا أهمية الالتزام بالنصائح الطبية خلال فصل الصيف، وتجنب التعرض للمخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بقياس ضغط الدم بانتظام خلال فصل الصيف، ومتابعة الحالة الصحية مع الطبيب المختص، حتى في حال عدم ظهور أعراض واضحة مثل الصداع أو الدوخة، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية والوقاية من أي مضاعفات محتملة.

جمال شعبان الدكتور جمال شعبان معهد القلب

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