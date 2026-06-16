بلاش السهر والمنبهات .. نصائح جمال شعبان لطلاب الثانوية العامة 2026

قدم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة وأسرهم قبل أيام قليلة من انطلاق الامتحانات لعام 2026، موضحًا أن دعم طلاب الثانوية العامة نفسيًا خلال الفترة الحالية، أمر غاية في الأهمية.

وقال جمال شعبان: «بلاش تضغط على ابنك أو بنتك المقبلين على امتحانات الثانوية العامة، لأن الضغوط النفسية قد تؤدي إلى نتائج عكسية»، مشددًا على ضرورة احتواء الأبناء وتوفير أجواء هادئة تساعدهم على التركيز، خاصة أن فترة الامتحانات تشهد قدرًا كبيرًا من التوتر والضغوط.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي،، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن التوتر الشديد والضغوط المرتبطة بامتحانات الثانوية العامة قد تؤثر سلبًا على الصحة، مؤكدًا أن دور الأسرة يجب أن يكون قائمًا على المساندة والدعم النفسي، لا على زيادة الضغوط على الأبناء.

ولفت إلى ضرورة تجنب الإفراط في تناول المنبهات والسهر لساعات طويلة خلال فترة الامتحانات، موضحًا أن قلة النوم والتعرض المستمر للضغط النفسي قد ينعكسان سلبًا على الصحة العامة، ولذلك يجب الحرص على الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم للحفاظ على التركيز والصحة.